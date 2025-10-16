سرمربی سابق و فرانسوی تیم فوتبال سپاهان که فصل گذشته از این تیم جدا شد از گزینه‌های پرسپولیسی‌ها محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاتریس کارترون سرمربی موفق فرانسوی که در دوران حضورش در تیم فوتبال سپاهان موفق شد با این تیم جواز حضور در آسیا را بدست بیاورد از گزینه‌هایی است که گفته می‌شود پرسپولیسی‌ها وی را برای جایگزینی هاشمیان در نظر دارند، اما این اتفاق رخ نخواهد داد.

کارترون با توجه به شرایط آن زمان ایران تصمیم به ترک کشورمان را با توصیه سفارت فرانسه گرفت و بعید است که او بتواند دوباره به ایران برگردد و باشگاه‌های ایرانی دوباره به او پیشنهادی نخواهند داد.

کارترون از لحاظ فنی یکی از بهترین مربیانی است که تاکنون به ایران آمده است، اما جدایی او از تیم سپاهان خیلی غیر منتظره رخ داد و بعید است پرسپولیسی‌ها به او دلخوش کنند.

برچسب ها: سرمربی خارجی ، سرمربی فرانسوی
تبادل نظر
