باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، از تصمیم بی‌سابقه دولت این کشور برای اختصاص بخشی از طلای مصادره‌شده از کارتل‌های مواد مخدر به درمان و حمایت از کودکان مجروح در نوار غزه خبر داد. این ابتکار عمل بشردوستانه در پی توافق آتش‌بس اخیر بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس صورت می‌گیرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: «این طلا‌ها مستقیماً به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برای درمان کودکانی اختصاص می‌یابد که در نتیجه دو سال جنگ و محاصره رژیم صهیونیستی مجروح شده‌اند.»

پترو با اشاره به دستور فوری خود به «انجمن دارایی‌های ویژه» (SAE) - نهاد مسئول اموال مصادره‌شده - اعلام کرد: «محموله‌های طلا بلافاصله در اختیار سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا برای درمان مجروحان و بازسازی زیرساخت‌های درمانی غزه مورد استفاده قرار گیرد.»

وی همچنین از هماهنگی با ارتش آمریکا برای تسهیل انتقال ایمن این کمک‌ها به بیمارستان‌های غزه خبر داد و تصریح کرد: «این اقدام، وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی در قبال مردمی است که زیر آوار جنگ و محاصره جان می‌دهند.»

رئیس‌جمهور کلمبیا با تأکید بر ضرورت عملگرایی گفت: «دیگر زمان بیانیه دادن به پایان رسیده؛ اکنون وقت اقدام است.»

وی از برنامه کشورش برای ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد جهت تشکیل «نیروی بین‌المللی بازسازی غزه» خبر داد و اعلام کرد: «وقت آن رسیده که همبستگی جهانی از مرحله شعار فراتر رفته و به کنشی واقعی تبدیل شود. باید ارتشی جهانی برای بازسازی غزه تشکیل دهیم که زندگی را به این سرزمین ویران بازگرداند.»

منبع: الجزیره