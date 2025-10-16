رئیس‌جمهور کلمبیا از تصمیم بی‌سابقه برای اختصاص طلای مصادره‌شده از کارتل‌های مواد مخدر به درمان کودکان مجروح غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، از تصمیم بی‌سابقه دولت این کشور برای اختصاص بخشی از طلای مصادره‌شده از کارتل‌های مواد مخدر به درمان و حمایت از کودکان مجروح در نوار غزه خبر داد. این ابتکار عمل بشردوستانه در پی توافق آتش‌بس اخیر بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس صورت می‌گیرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: «این طلا‌ها مستقیماً به تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برای درمان کودکانی اختصاص می‌یابد که در نتیجه دو سال جنگ و محاصره رژیم صهیونیستی مجروح شده‌اند.»

پترو با اشاره به دستور فوری خود به «انجمن دارایی‌های ویژه» (SAE) - نهاد مسئول اموال مصادره‌شده - اعلام کرد: «محموله‌های طلا بلافاصله در اختیار سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی قرار خواهد گرفت تا برای درمان مجروحان و بازسازی زیرساخت‌های درمانی غزه مورد استفاده قرار گیرد.»

وی همچنین از هماهنگی با ارتش آمریکا برای تسهیل انتقال ایمن این کمک‌ها به بیمارستان‌های غزه خبر داد و تصریح کرد: «این اقدام، وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی در قبال مردمی است که زیر آوار جنگ و محاصره جان می‌دهند.»

رئیس‌جمهور کلمبیا با تأکید بر ضرورت عملگرایی گفت: «دیگر زمان بیانیه دادن به پایان رسیده؛ اکنون وقت اقدام است.»

وی از برنامه کشورش برای ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد جهت تشکیل «نیروی بین‌المللی بازسازی غزه» خبر داد و اعلام کرد: «وقت آن رسیده که همبستگی جهانی از مرحله شعار فراتر رفته و به کنشی واقعی تبدیل شود. باید ارتشی جهانی برای بازسازی غزه تشکیل دهیم که زندگی را به این سرزمین ویران بازگرداند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: دولت کلمبیا ، کودکان غزه
خبرهای مرتبط
روز اعتصاب و اعتراض اسپانیا در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه + فیلم
لغو ویزای ۶ تبعه خارجی در آمریکا به دلیل توئیت درباره چارلی کرک!
نخست‌وزیر اسپانیا: آتش‌بس به معنی مصونیت از مجازات برای «نسل‌کشی» غزه نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ: ممکن است به اسرائیل اجازه دهم جنگ در غزه را از سر بگیرد
فرود اضطراری هواپیمای وزیر دفاع آمریکا در انگلیس
قسام: همه اسرای زنده و اجسادِ در دسترس تحویل داده شدند
مقام کاخ سفید درباره حذف ۱۰ هزار شغل در پی تعطیلی دولت هشدار داد
مذاکرات چین و تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تقویت همکاری
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
حماس امشب تعداد دیگری از اجساد اسرای اسرائیلی را تحویل خواهد داد 
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
روز اعتصاب و اعتراض اسپانیا در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه + فیلم
آخرین اخبار
کلمبیا: طلای مصادره‌شده از کارتل‌ها به درمان کودکان غزه اختصاص می‌یابد
روز اعتصاب و اعتراض اسپانیا در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه + فیلم
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
مذاکرات چین و تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تقویت همکاری
ترامپ: ممکن است به اسرائیل اجازه دهم جنگ در غزه را از سر بگیرد
قسام: همه اسرای زنده و اجسادِ در دسترس تحویل داده شدند
مقام کاخ سفید درباره حذف ۱۰ هزار شغل در پی تعطیلی دولت هشدار داد
فرود اضطراری هواپیمای وزیر دفاع آمریکا در انگلیس
حماس امشب تعداد دیگری از اجساد اسرای اسرائیلی را تحویل خواهد داد 
ویتکاف گزارش‌ها درباره کناره‌گیری را رد کرد
سازمان ملل: نیروهای اسرائیلی به کشتار غیرنظامیان در غزه ادامه می‌دهند
مراسم ادای احترام به روزنامه‌نگار شهید فلسطینی در شهر اسلو + فیلم
بسنت: تعطیلی دولت روزانه ۱۵ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه دارد
درخواست وزیر دفاع اوکراین برای کمک‌های نظامی گسترده در سال آینده
۲ شهید در پی نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی در جنوب غزه و لبنان
آغاز عملیات گسترده پاکسازی آوار در شهر غزه + فیلم
یونیسف: ۹۰ درصد خانه‌ها در غزه آسیب دیده یا ویران شده‌اند
پزشک فلسطینی از شکنجه و بدرفتاری شدید در اسارت رژیم اسرائیل پرده برداشت
رویترز: انتظار می‌رود گذرگاه رفح روز پنجشنبه باز شود
مقامات اوکراینی با سازندگان موشک‌های تاماهاوک در آمریکا دیدار کردند
توافق پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس ۴۸ ساعته
صلیب سرخ: پیکر ده‌ها فلسطینی از اسرائیل دریافت شده است
انگلیس ۹۰ کشتی، شرکت و فرد روسی را تحریم کرد
شبکه آب و فاضلاب شهر غزه در آستانه فروپاشی کامل
نتانیاهو پس از درخواست عفو ترامپ دوباره به دادگاه بازگشت
مذاکره مستقیم؛ اسم رمز تسلیم
استقبال پوتین از الجولانی در مسکو
الجولانی خواستار استرداد «بشار اسد» است