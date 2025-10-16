باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست توسعه عدالت آموزشی که با حضور مدیران کل آموزش و پروش سراسر کشور در شهر اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه اینجا جلسه مدیران است، از روند مدیریت میگویم؛ اگر در کارها موفق شویم حاصل مدیریت صحیح است و اگر شکست بخوریم نیز نتیجه مدیریت است. در علم مدیریت میگویند که ۹۰ درصد پیشرفت و یا شکست یک سازمان به مدیریت وابسته است.
وی با بیان خاطراتی از دوران مدیریت خود بر دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دستاوردهایی که به دست آمده بود، افزود: مدیران ارشد باید این باور را داشته باشند در حدی که میتوانند، بهترین را بسازند و این کاملا به نگاه ما وابسته است، اینکه چگونه میبینیم و چه میبینیم.
رئیسجمهور تاکید کرد: چرا باید بچههای ما آموزش درستی نداشته باشند، چرا باید ندانند، نتوانند و نخواهند؟ چه کسی باید روحیه پیشرفت را در بچههای ما زنده کند؟ و چگونه میتوان این کار را کرد؟ قدم اول شما مدیران آموزش و پرورش هستید، وقتی که قبله و چشمانداز را ببینید برای رسیدن به آن راه پیدا میکنید. اگر تلاش کنید راه پیدا میکنید اما اگر به دولت وابسته باشید، تا ۵۰ سال دیگر حل نخواهد شد، اما اگر به مردم و به توان خود وابسته شوید هر کاری دلتان خواست میتوانید انجام دهید.
پزشکیان با بیان اینکه اگر فرزندان ما خوب یاد نگیرند مقصر ما هستیم، گفت: چرا نباید بچههای ما با عزت، کیفیت و توانمندی آموزش ببینید؟ مگر رهبر انقلاب نفرمودند که باید الهام بخش و بهترین باشیم؟ برای بهترین شدن باید از خودمان شروع کنیم. رفتار، حرکات و پیگیری شما درسی برای مدیران بعدی، دانشآموزان و مردم است، شما میتوانید تغییر ایجاد کنید. مملکت با نگاه درست میشود، و این نگاه به رفتار و پس از آن، رفتارها به باور تبدیل میشود.
اینکه روی طلا خوابیدهایم اما گرسنهایم؛ مقصر خودمان هستیم نه آمریکا
وی با بیان اینکه خارج رفتن کار بدی نیست، ادامه داد: چرا فرزندان ما باید به فکر خارج رفتن باشند؟ اینکه این باور را داشته باشند که به خارج بروند یاد بگیرند و برگردند خوب است اما اینکه بخواهند بروند و دیگر بازنگردند فاجعه است. فرزندان ما باید بروند و یاد بگیرند و برای این مملکت و این آب و خاک کار کنند.
رئیسجمهور تصریح کرد: ما روی طلا خوابیدهایم اما گرسنهایم؛ مقصر ما مدیران، مسئولان، سیاستمداران و قانونگذران هستند، مقصر آمریکا نیست.
مردم نمیپذیرند اگر فقط حرف بزنیم اما در عمل آن کارِ دیگر کنیم
پزشکیان با یادآوری فرمایشات حضرت علی (ع) در خطبه ۱۶، گفت: کشت و حاصل جامعه در حضور متقی بیآب نمیماند؛ اگر جامعه مشکل و گرفتاری داشته باشد، در خانههای خود بروید و دعوا و اختلافات خود را حل کنید. ما مقصریم، اگر هر گیری وجود دارد ما تقصیر داریم؛ اینکه دیگران چه کردند مهم نیست، باید ببینیم خودمان چه کردیم؟ و این چیزی است که مدیران باید در خودشان ایجاد کنند.
وی افزود: نباید روند فعلی را بپذیریم و در این صورت راه پیدا خواهیم کرد و ما باید این ذهنیت را در بچهها ایجاد کنیم تا شکوفا شوند. باید بستر بهتر شدن را برای فرزندانمان ایجاد کنیم؛ بستر رقابت در جهت خدمت، کیفیت و اثربخشی را فراهم کنیم.
رئیسجمهور تاکید کرد: مردم رفتار ما را قبول میکنند، اما اگر فقط حرف خوب بزنم، مردم صد فحش خواهند داد چرا که در عمل آن کار دیگر میکنم.
نباید تسلیم شویم
پزشکیان با تاکید بر اینکه اگر ما یک راه پیدا کنیم و از آن برویم، و آن راه بنبست باشد، نباید تسلیم شویم، اظهار داشت: هرچقدر آلترناتیوهایی (راه های مختلف) که در ذهن شما برای رسیدن به هدف بیشتر باشد، قدرت رسیدن به آن هدف بیشتر میشود. اگر فقط یک راه انتخاب کنید و بگویید دولت باید پول بدهد و اگر نداشت، تسلیم میشوید؟ این یعنی شکست خوردهاید.
وی در ادامه بیان داشت: راههای زیادی وجود دارد. این نشد، آن؛ آن نشد، دیگری. من باید برسم، چون باید برسم؛ پس باید راه پیدا کنم. حالا اگر کسی همکاری نکرد، از راه دیگری میروم.
مردم باید باور کنند که میخواهیم به آنها خدمت کنیم نه حاکمیت
رئیسجمهور تاکید کرد: مردم باید باور کنند که میخواهیم به آنها خدمت کنیم نه حاکمیت. باید با باور و اعتقاد بگوییم که میخواهیم خدمتگذار باشیم نه اینکه شعار بدهیم و سرِ مردم کلاه بگذاریم و آن کارِ دیگر کنیم.
پزشکیان در ادامه افزود: از آمریکا و اسرائیل نمیترسم از دعوا و اختلافات داخلی میترسم چرا که اگر با هم باشیم بر همه مشکلات غلبه میکنیم اما اگر دعوا کنیم نیازی نیست اسرائیل و آمریکا بیایند، خودمان خودمان را خراب خواهیم کرد.
وی با بیان ایکه نباید به سازمان نوسازی چشم بدوزید، تصریح کرد: خودتان بیایید وسط و بسازید، با مردم بسازید، کلاس، روش، برنامه را درست کنید؛ یعنی تغییر ایجاد کنید. این «قدر» ما نیست. وقتی بگوییم این قدر ما نیست، به قدری میرسیم که باید برسیم. وقتی مینشینی با خدا صحبت میکنی، شب قدر است. من نباید اینجا باشم، من باید جای دیگری باشم. اینجا جای من نیست. آنوقت ملائکه و روح همه میآیند تا تو را به آن طلوع، به آن فرج برسانند. این، آن چیزیست که شما باید ببینید.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه نباید این «قدر» امروز را بپذیریم، تصریح کرد: قدر ما این نیست که دیگران، آن طرفیها، بچههایشان را درست آموزش بدهند و ما نتوانیم آموزش بدهیم. یک عده آدمهایی خودباخته، فریبخورده، ضعیف، و در عین حال پرادعا را تربیت کنیم. شما میتوانید بسازید. ما میتوانیم بسازیم. با کمک هم، با وحدت و انسجام، و با خیرین عزیزی که امروز پا در رکاب آمدهاند و واقعاً تلاش میکنند. البته همانطور که گفتم، این عزیزان هستند، اما مردم چیز دیگریاند. مردم اگر بیایند، همهچیز را میتوان حل کرد.