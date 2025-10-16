باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شوره‌زاری که جنگل شد + فیلم

یک راننده ماشین سنگین با حاصل سال‌ها تلاش، شوره‌زاری را به جنگل تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک راننده کامیون در کنار کارش موفق به کاشت درخت گزشاهی در ۸۵ هکتار از اراضی شوره‌زار شهرستان زرین دشت شده است.

درخت گزشاهی مقاوم به شوری و خشکی است و تنها با آب باران آبیاری می‌شود.

 

