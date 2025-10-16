\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0634\u062a \u062f\u0631\u062e\u062a \u06af\u0632\u0634\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u06f8\u06f5 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0648\u0631\u0647\u200c\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u0634\u062a \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0631\u062e\u062a \u06af\u0632\u0634\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u0634\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u062e\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0622\u0628 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0628\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n