باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر شفقتیان، از پیشکسوتان و بازیکنان سابق باشگاه پرسپولیس در دهه‌های شصت و هفتاد، عصر روز گذشته دار فانی را وداع گفت.

شفقتیان از بازیکنان اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ پرسپولیس است که همراه با این تیم قهرمانی لیگ را هم به دست آورده بود.

اوج بازی‌های این بازیکن در سال ۶۷ زمانی بود که به عنوان یکی از بهترین‌های لیگ فوتبال معرفی شد و برخی معتقد بودند او یکی از بهترین مدافعان چپ ایران است و البته او برای پرسپولیس در پست دفاع راست نیز بازی کرده بود.

این بازیکن در دوران پس از بازنشستگی از شرایط مالی خوبی برخوردار نبود و دوران سختی را سپری کرد و زمانی مدعی شد که تمام مدارک مربیگری ایران و اروپایی را دارد، اما هیچکس به او تیم نمی‌دهد و مدتی به همین دلیل دچار افسردگی شد.

این اولین بار نیست که پیشکسوتان فوتبال در مورد بی توجهی لب به گلایه باز می‌کنند و شاید از زمانی که کمیته پیشکسوتان در فدراسیون فوتبال از بین رفت، مرجعی برای رسیدگی به حال فوتبالیست‌های قدیمی وجود ندارد.