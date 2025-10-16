باشگاه خبرنگاران جوان - در برخی از شبکه‌های اجتماعی، قرص‌هایی برای لاغری تبلیغ می‌شوند که به گفته کارشناسان و پلیس، این قرص‌ها به شدت خطرناک، توهم زا و اعتیادآور هستند و ماده اصلی تشکل دهنده آنها مخدر‌های مختلف هستند که باعث لاغری می‌شوند. این در حالیست که به نظر می‌رسد این قرص‌ها علاوه بر فضای مجازی، در برخی عطاری‌ها نیز به فروش می‌رسند که این مسئله باعث افزایش استفاده از آنها و در پی آن اعتیاد افراد می‌شود.

در همین راستا، سرهنگ حسین رفیعی گفت: حدود دوسال پیش، تصمیمی در این باره در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و شهردار تهران دکتر زاکانی نیز ریاست کمیسیونی را بر عهده گرفت که به مسائلی مثل خرید و فروش مواد مخدر به هر شکل و ظاهری در برخی صنوف نظارت کند.

وی افزود: در آن زمان قرار شد منطقه شوش، مولوی و هرندی که بیشتر به محل تجمع معتادان شناسایی می‌شود، به عنوان آزمایشی مورد بررسی قرار بگیرد و به مرور زمان کل پایتخت در این طرح گنجانده شود.

وی درباره موضوع این طرح افزود: در این طرح قرار بود چند صنف مهم مثل باشگاه‌های ورزشی، قهوه‌خانه‌ها و عطاری‌ها که ممکن است در آنها خرید و فروش و یا مصرف موادمخدر صورت گیرد، مورد بازرسی بیشتر قرار گیرند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ با اشاره به اهمیت برخورد با فروشندگان مواد مخدر ادامه داد:، زیرا خرید و فروش و مصرف مواد مخدر علاوه بر معایب بسیاری که برای سلامت فرد و خانواده دارد، باعث انجام جرائم دیگری مثل سرقت، خرده فروشی یا مالخری می‌شود.

سرهنگ رفیعی گفت: از همان دو سال پیش، محدودیت‌هایی برای دریافت مجوز این صنوف ایجاد شد تا هر کسی نتواند وارد این صنوف شود. همچنین تمام این صنوف در سراسر تهران زیر نظر پلیس هستند.

وی درباره عطاری‌ها گفت: تمام عطاری‌ها به صورت ماهیانه رصد و بازرسی می‌شوند و در صورت مشاهده هرگونه مواد غیرمجاز با واحد متخلف برخورد شده و کشفیات نیز توقیف می‌شوند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ اظهار کرد که تاکنون مقادیر زیادی مواد مخدر، قرص‌های غیرمجاز با مصارف جنسی و لاغری کشف و ضبط شده است.

منبع: ایسنا