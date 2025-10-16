فرمانده انتظامی گیلان از رفع تصرف اراضی ملی ۴۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان تالش خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار  "حسین حسن پور " با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است اظهار داشت: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در شهرستان تالش  و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازدید از این اراضی مشخص شد، این افراد در مجموع ۴۲ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده‌اند.
این مقام انتظامی به معرفی ۱۱ متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان ارزش این اراضی را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سردار حسن پور تصریح کرد: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.
فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
 
