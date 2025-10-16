باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با تشدید تحریم‌ها در کشور و ایجاد مکانیسم ماشه (Snapback)، شرایط برای بخش‌هایی که همواره تحت فشار بوده‌اند، بسیار سخت‌تر شده است. یکی از بخش‌هایی که در دوران تحریم‌ها با سخت‌ترین شرایط روبه‌رو بوده، صنعت هوایی است که در این ایام نیز با مشکلات بسیار دشوارتری مواجه شده است. اما با این وجود، تمامی شرکت‌های هواپیمایی در تلاش هستند که این صنعت را همچنان پایدار نگه دارند و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای خرید ناوگان و از سوی دیگر، برای افزایش پرواز‌های داخلی و خارجی انجام داده‌اند.

برقراری پروازهای اروپایی تا پایان سال

در همین راستا، سیامند عبدالله‌زاده، مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشم ایر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «احتمال دارد که پرواز‌های اروپایی تا پایان سال برقرار شود. تمام زیرساخت‌های برقراری پرواز‌های اروپا برنامه‌ریزی شده است و مجوز TCO و استاندارد‌های پرواز‌های اروپایی را در اختیار داریم و ما توانسته‌ایم ضریب ایمنی را افزایش دهیم.»

او بیان کرد: «آماده برقراری پرواز‌های اروپایی هستیم؛ البته با شرایط جنگ که پیش آمد، موانعی ایجاد شد، اما در تلاش هستیم تا پایان سال به شهر‌های اروپایی که بیشترین خدمات را ارائه و پرواز برقرار می‌کنیم، از جمله ایتالیا، دسترسی پیدا کنیم. تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پایان سال پرواز‌های خود را به برخی از کشور‌ها از جمله ایتالیا فراهم کنیم.»

افزایش تعداد ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی به ۱۵ فروند

بر اساس این گزارش، عبدالله‌زاده همچنین در خصوص ناوگان هوایی این بخش گفت: «در سال گذشته این شرکت ۷ فروند هواپیمای عملیاتی داشت، اما اکنون به تعداد ۹ فروند رسیده‌ایم و امیدواریم هرچه زودتر هواپیمای دهم نیز به این مجموعه اضافه شود.»

عبدالله‌زاده درباره برنامه توسعه ناوگان گفت: «چشم‌انداز ما رسیدن به ۱۵ فروند هواپیما است و تلاش داریم ظرفیت مسافری خود را افزایش دهیم.»

دو هزار و ۵۳۲ صندلی پروازی به ناوگان هوایی کشور اضافه شد

گفتنی است، پیش از این حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در خصوص افزایش تعداد ناوگان هوایی از اضافه شدن ۱۱ فروند هواپیمای جدید، یک فروند بالگرد و ۵ فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفره به ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: «این اقدامات با ارزش ۱۲۴.۸ میلیون دلار، به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات هوایی و توسعه حمل‌ونقل در کشور انجام شد.»

وی افزود: «دو هزار و ۵۳۲ صندلی پروازی به ناوگان هوایی کشور اضافه شده که نقش مهمی در ارتقای ظرفیت حمل‌ونقل هوایی دارد. این پروژه‌ها به‌ویژه در توسعه پرواز‌های داخلی و تقویت ارتباط هوایی میان جزایر سه‌گانه و سایر مناطق کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.»

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: «با وجود برخی چالش‌ها در راه‌اندازی پرواز‌ها به استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، این پروژه‌ها همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارند و در آینده نزدیک شاهد توسعه بیشتر در این حوزه خواهیم بود. از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، پنج هزار و ۱۰۰ صندلی جدید به ظرفیت ناوگان هوایی کشور اضافه شده است.»

حدود ۲۲ تا ۲۳ فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور شده است

در همین راستا، سید حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، پیش از این در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «در این یک‌سالی که از فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد، حدود ۲۲ تا ۲۳ فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور شده است البته آمار دقیق ممکن است یکی دو مورد اختلاف داشته باشد.»

وی ادامه داد:در ۴۰ سال گذشته صنعت هوایی ایران بارها تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و ناوگان مسافری کشور با متوسط سنی بیش از ۲۵ سال در مقایسه با متوسط جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲ سالبا کمبود قطعات یدکی و مشکلات نگهداری مواجه بوده است. همچنین در دولت چهاردهم، ۲۲ تا ۲۳ فروند هواپیما جدید وارد کشور شده، اما هم‌زمان خروج تعدادی از فرسوده‌ترین هواپیماها از ناوگان نیز ادامه داشته است.

صانعی درباره روش جدید آمریکا برای مقابله با دورزدن تحریم‌ها توضیح داد که پیش‌تر مقامات آمریکایی برای اعمال محدودیت مستند حقوقی ارائه می‌کردند، اما اکنون با اتکا به الگوهای رفتاری، هر زمان روند تأمین مشابه گذشته تشخیص داده شود، دسترسی به منابع قطعات و تعمیرات را مسدود می‌کنند. در نتیجه، ایرلاین‌های ایرانی ناچار شده‌اند از بازارهای شرق اروپا، روسیه و چین برای خرید قطعات و خدمات تعمیراتی استفاده کنند که هزینه هر قطعه گاه دو تا سه برابر قیمت بازار اصلی است.

صنعت هوانوردی ایران همواره یکی از حوزه‌هایی بوده است که به طور مستقیم تحت تأثیر شدید محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است. با این وجود، در سال‌های اخیر، ایرلاین‌های داخلی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و اتخاذ راهبرد‌های هوشمندانه، نه تنها توانسته‌اند ناوگان عملیاتی خود را حفظ کنند، بلکه شاهد یک روند صعودی در تعداد و مقصد پرواز‌های خارجی خود بوده‌اند. این تلاش‌ها، که اغلب با تأکید مقامات سازمان هواپیمایی کشوری بر «توسعه مسیر‌های بین‌المللی» همراه بوده است، نشان‌دهنده عزم این صنعت برای نقش‌آفرینی در کریدور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.