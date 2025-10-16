ترکیب تیم‌ملی هندبال پسران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان حاضر در ترکیب تیم ملی هندبال جوانان ایران در بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

پدرام پرماه، حسن جودکى، عرشیا جاویدى، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدى جمالى، احمد قنبرى، صالح حسه‌زاده، پارسا بابا پور، سیدمحمد کشاورز، امیرحسین نیک‌اقبال، شایان سوسنى، محمدطا‌ها ابراهیم خانلرى، محمد طا‌ها فتاحى، سیددانیال میرحسینى، مهدى احمدى‌فر، محمدحسین کمالی

کادر فنی

مسعود ظهرابی (سرمربی)

ایرج رضایی (مدیر تیم)، نصراله خواجه‌گیری (سرپرست)، عزیزاله نوربهبهانی (مربی)، علیرضا خانی (آنالیزور)، رضا سرسنگی (پزشک)

رقابت‌های هندبال ۲۷ مهر (پیش از مراسم افتتاحیه بازی‌ها) آغاز و تا ۸ آبان ادامه دارد.

برنامه بازی‌های تیم ایران در مرحله مقدماتی:

۲۷مهر: ایران-هنگ‌کنگ

۲۸مهر: ایران-قزاقستان

۲۹مهر: ایران-امارات

دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال بانوان با حضور ۸ تیم
تیم ملی هندبال ایران رقبای آسیایی خود را شناخت
