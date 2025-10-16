در شرایطی که تهدیدات زیست‌محیطی ابعاد پیچیده‌تری یافته‌اند، پدافند غیرعامل نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و پایداری اجتماعی ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه حفاظت از محیط‌زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین پایداری و سلامت جامعه است، در جهانی که تهدیدات زیست‌محیطی به سرعت در حال تغییر و پیچیده‌تر شدن هستند، امنیت زیست‌محیطی نقشی کلیدی در حفظ آرامش و ثبات کشور ایفا می‌کند، از این رو، ضرورت دارد که همه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور به سمت حفاظت مؤثرتر از محیط‌زیست پیش رود.

سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به سیاست‌های کلی محیط زیست و قوانین مصوب از جمله قانون هوای پاک و سند ملی محیط زیست و در چارچوب مأموریت‌های حاکمیتی، حفاظت از محیط زیست را رکنی انکارناپذیر در تأمین امنیت ملی و پایداری جامعه می‌داند و خود را متعهد به رصد، پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و مدیریت پدیده‌های نوظهور در این حوزه می‌داند.

در این راستا، همکاری و تعامل نزدیک با سازمان پدافند غیرعامل کشور، به عنوان نهاد متولی مقابله با تهدیدات زیستی انسان‌ساخت، به منظور ارتقای توان پیش‌بینی و کنترل تهدیدات، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت تاب‌آوری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این همکاری استراتژیک نه تنها به ارتقای ظرفیت‌های موجود کمک می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد امنیت زیست‌محیطی پایدار و توانایی مقابله با طیف گسترده‌ای از تهدیدات متغیر و پیچیده را فراهم می‌کند.

شعار امسال «پدافند غیرعامل؛ تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و مسئولانه برای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع حیاتی کشور تأکید دارد.

سازمان حفاظت محیط زیست، با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران و متخصصان این حوزه، مصمم است با توسعه هم‌افزایی‌ها و همکاری‌های میان‌سازمانی، گامی محکم در کاهش آسیب‌پذیری‌ها، افزایش تاب‌آوری محیط زیست و تقویت امنیت زیستی کشور بردارد. امید است که با اتکا به این همبستگی ملی، محیط زیستی امن و پایدار برای حال و آینده ایران عزیز فراهم آوریم.

* معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست

انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
زنان روستایی نخستین حلقه آموزش محیط زیست هستند
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
