ملی‌پوش پیشین فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال و سپاهان دچار سانحه رانندگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن اشجاری، ملی‌پوش پیشین فوتبال و بازیکن سال‌های نه چندان دور استقلال، سپاهان، ذوب آهن و چند تیم دیگر باشگاهی ایران در جاده فومن دچار سانحه رانندگی شد.

حسن اشجاری بازیکن سابق استقلال در مسیر جاده صومعه‌سرا دچار سانحه رانندگی شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان پارس رشت بستری است.

به گفته نزدیکان وی، وضعیت عمومی اشجاری در حال حاضر پایدار گزارش شده و تیم پزشکی در حال پیگیری روند درمان او هستند.

این بازیکن ارزشمند فوتبال کشورمان در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حدود ۱۳ بازی ملی و بیش از ۲۳۰ بازی باشگاهی در تیم‌های مختلف فوتبال کشورمان دارد ضمن اینکه با ۱۳۰ بازی در تیم ذوب آهن از بازیکنان با سابقه این تیم محسوب می‌شود.

