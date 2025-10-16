تکواندوکار نوجوان آذربایجان‌شرقی از آمادگی خود برای درخشش در بازی‌های آسیایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پینار لطفی‌زاده، عضو تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران و تنها نماینده آذربایجان‌شرقی در این رقابت‌ها، از آمادگی بالای خود برای حضور در بازی‌های آسیایی نوجوانان ۲۰۲۵ بحرین سخن گفت.

لطفی‌زاده اظهار کرد: «ماه‌هاست برای حضور در این رویداد مهم تمرینات فشرده‌ای را پشت سر گذاشته‌ام و با توکل بر خدا و حمایت مردم عزیز کشورم، هدفم تنها کسب مدال طلا است.»

وی درباره روند آماده‌سازی خود افزود: «پس از پشت سر گذاشتن مسابقات انتخابی، به همراه چهار نفر از هم‌تیمی‌هایم در اردوی تیم ملی حضور دارم. قرار است ۲۸ مهرماه به منامه اعزام شویم و رقابت وزن منفی ۶۳ کیلوگرم که من در آن مبارزه می‌کنم، روز ۴ آبان برگزار خواهد شد.»

این تکواندوکار نوجوان درخصوص سطح رقابت‌ها گفت: «تکواندوکاران کره جنوبی، چین و ژاپن از حریفان قدرتمند من هستند، اما با تجربه‌ای که از مسابقات قبلی دارم، آماده رویارویی با هر رقیبی هستم.»

پینار لطفی‌زاده پیش‌تر موفق به کسب مدال نقره مسابقات آسیایی لبنان ۲۰۲۳، مدال طلای قهرمانی کشور ۲۰۲۳ و عنوان نفر نخست رنکینگ لیگ برتر ۲۰۲۵ شده است.

