باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ائتلافی از سازمان‌های مردم‌نهاد اسلامی در مالزی از برنامه خود برای تشکیل ناوگان بشردوستانه‌ای متشکل از هزار کشتی با هدف شکستن محاصره نوار غزه در ماه آینده خبر دادند. این ابتکار عمل علیرغم حملات پیشین رژیم صهیونیستی به کاروان‌های مشابه، چالشی جدی در برابر محاصره غیرقانونی غزه محسوب می‌شود.

محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM)، اعلام کرد: «چهارمین ناوگان جهانی الصمود در اواسط یا اواخر ماه آینده به سوی غزه حرکت خواهد کرد. این مأموریت با بهره‌گیری از تجربیات ناوگان‌های پیشین و با سازمان‌دهی دقیق‌تر و هماهنگی بین‌المللی صورت می‌گیرد.»

وی با اشاره به زمان‌بندی این مأموریت افزود: «قصد داریم پیش از ماه رمضان به آب‌های غزه برسیم، بنابراین هدف ما حرکت ناوگان در اواسط یا اواخر ماه آینده است.»

بر اساس این گزارش، این ناوگان متشکل از هزار کشتی از نقاط مختلف جهان خواهد بود که حامل کمک‌های بشردوستانه هستند و در دریای مدیترانه گرد هم خواهند آمد. گروه‌هایی از جبل‌الطارق، بارسلونا، تونس، ایتالیا و ترکیه نیز به این کاروان خواهند پیوست و هر کدام به صورت جداگانه برای رسیدن به سواحل غزه تلاش خواهند کرد.

گفتنی است در اوایل ماه جاری، ارتش رژیم صهیونیستی ناوگان جهانی آزادی شامل ۴۴ کشتی را در نزدیکی غزه مورد حمله قرار داده و حدود ۵۰۰ فعال از بیش از ۴۰ کشور را بازداشت کرده بود.

