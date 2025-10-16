با تصمیم جدید فیفا احتمالا بازیکنان بیشتری جام جهانی فوتبال را تجربه خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در نظر دارد تعداد بازیکنان تیمها برای حضور در جام جهانی را افزایش دهد.
احتمال افزایش ۴ بازیکن به هر تیم در جام جهانی زیاد است و فهرست تیمها از ۲۶ نفر به ۳۰ نفر افزایش خواهد یافت.
بدین ترتیب در تیمهای حاضر در جام جهانی بازیکنان بیشتری مجوز حضور پیدا میکنند و این برای فوتبال کشورمان نیز یک فرصت محسوب میشود تا برخی از بازیکنان جوان را با فضای جام جهانی آشنا کند.
اگر چه هنوز کشورهای میزبان در مورد این اتفاق اظهاراتی نداشتهاند، اما اگر فیفا این موضوع را مصوب کند میزبان حق دخالت در این قانون را نخواهد داشت.