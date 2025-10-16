با تصمیم جدید فیفا احتمالا بازیکنان بیشتری جام جهانی فوتبال را تجربه خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در نظر دارد تعداد بازیکنان تیم‌ها برای حضور در جام جهانی را افزایش دهد.

احتمال افزایش ۴ بازیکن به هر تیم در جام جهانی زیاد است و فهرست تیم‌ها از ۲۶ نفر به ۳۰ نفر افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب در تیم‌های حاضر در جام جهانی بازیکنان بیشتری مجوز حضور پیدا می‌کنند و این برای فوتبال کشورمان نیز یک فرصت محسوب می‌شود تا برخی از بازیکنان جوان را با فضای جام جهانی آشنا کند.

اگر چه هنوز کشور‌های میزبان در مورد این اتفاق اظهاراتی نداشته‌اند، اما اگر فیفا این موضوع را مصوب کند میزبان حق دخالت در این قانون را نخواهد داشت.

برچسب ها: جام جهانی ، فیفا
خبرهای مرتبط
صعود آرژانتین و مراکش به فینال جام‌جهانی زیر۲۰ سال
اظهارات عجیب بیرانوند در مورد تانزانیا
مراکشی‌ها همچنان رکورد می‌زنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات تصادف ملی‌پوش پیشین فوتبال ایران در جاده فومن
واکنش حدادی به جدایی از هیئت مدیره پرسپولیس
پارگی رباط صلیبی آقای گل ایران/ کسری طاهری زیر تیغ جراحان می‌رود
شهرآورد تهران در شیراز برگزار می‌شود
نیم نگاه ساپینتو به مهاجم قرقیز
مرحوم شفقتیان، پیشکسوت پرسپولیس را بیشتر بشناسیم
اظهارات عجیب بیرانوند در مورد تانزانیا
کارترون به ایران نمی‌آید
صعود آرژانتین و مراکش به فینال جام‌جهانی زیر۲۰ سال
برزگر: درویش با رفتن به پرسپولیس شوک بدهد
آخرین اخبار
پیام تسلیت باشگاه پرسپولیس به مناسبت درگذشت منوچهر شفقتیان
وزیر ورزش: میزبان شایسته‌ای برای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹ خواهیم بود
شهرآورد تهران در شیراز برگزار می‌شود
با وجود پیشرفت قابل ملاحظه اندونزی؛ کلایورت برکنار شد
شانس بازیکنان برای حضور در جام جهانی افزایش یافت
مرحوم شفقتیان، پیشکسوت پرسپولیس را بیشتر بشناسیم
پینار لطفی‌زاده: با هدف کسب مدال طلا به بحرین می‌روم
جزئیات تصادف ملی‌پوش پیشین فوتبال ایران در جاده فومن
ترکیب تیم هندبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
مراکشی‌ها همچنان رکورد می‌زنند
کارترون به ایران نمی‌آید
نیم نگاه ساپینتو به مهاجم قرقیز
اظهارات عجیب بیرانوند در مورد تانزانیا
پیروزی پاریس و رئال درخانه و شکست موناکو در ایتالیا
صعود آرژانتین و مراکش به فینال جام‌جهانی زیر۲۰ سال
پارگی رباط صلیبی آقای گل ایران/ کسری طاهری زیر تیغ جراحان می‌رود
واکنش حدادی به جدایی از هیئت مدیره پرسپولیس
برزگر: درویش با رفتن به پرسپولیس شوک بدهد
تیم ملی هندبال ایران رقبای آسیایی خود را شناخت
شکست سنگین کویت مقابل دختران فوتبال ایران
پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی
بیرانوند: نمی‌دانم چرا مردم از تیم ملی راضی نیستند/ رسانه‌ها مقصرند!
تیم قهرمان جهان لنگ ۸ میلیارد تومان!
پارا تنیس‌روی‌میز قهرمانی آسیا؛ غلامی و مدحج حذف شدند
صعود اسنوکرباز ایران به مسابقات آزاد انگستان با شکست حریف ایرلندی
بازدید دبیرکل انجمن همبستگی ورزشی کشور‌های اسلامی از امکانات ایران
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل