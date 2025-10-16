رشد اقتصادی روستا در سایه هم نفسی با طبیعت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632 \u0645\u0631\u0648\u062f\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0627\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0642\u0627\u0645\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0648\u0645\u200c\u06af\u0631\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u200c\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u060c \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n