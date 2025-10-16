باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رشد اقتصادی روستا در سایه هم نفسی با طبیعت + فیلم

شهرستان مرودشت به دلیل پتانسیل بالای گردشگری و توریستی، دارای فرصت‌های ویژه‌ای برای بوم‌گردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشاورز مرودشتی با راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی در روستای شیرمحمدی کام‌فیروز، زمینه حضور گردشگران را در این منطقه فراهم کرده است.

 

مطالب مرتبط
رشد اقتصادی روستا در سایه هم نفسی با طبیعت + فیلم
young journalists club

ارگ پارسه، یکی از پر رمز و راز ترین بنا های تاریخی ایران + فیلم

رشد اقتصادی روستا در سایه هم نفسی با طبیعت + فیلم
young journalists club

نقش رستم، تابلویی از معماری پر رمز و راز ایرانیان + فیلم

رشد اقتصادی روستا در سایه هم نفسی با طبیعت + فیلم
young journalists club

نقش رستم، نقشی از تاریخ ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
واکنش‌های مثبت کاربران انگلیسی زبان به تصاویر ایستگاه متروی مریم مقدس + فیلم
۷۹۸

واکنش‌های مثبت کاربران انگلیسی زبان به تصاویر ایستگاه متروی مریم مقدس + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
شوره‌زاری که جنگل شد + فیلم
۴۹۳

شوره‌زاری که جنگل شد + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
آتش‌بس نتیجه ناتوانی اسرائیل در ادامه جنگ بود + فیلم
۴۵۳

آتش‌بس نتیجه ناتوانی اسرائیل در ادامه جنگ بود + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
نمایشگاه غوغای قلم + فیلم
۳۰۶

نمایشگاه غوغای قلم + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
جشنواره روستایی عشایری در روستای سیان جرقویه + فیلم
۲۸۷

جشنواره روستایی عشایری در روستای سیان جرقویه + فیلم

۲۴ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.