باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین اقداماتی است که از چند سال پیش کلید خورده است اما هنوز بعد از گذشت چندین سال این طرح به صورت کامل اجرایی نشده است که بسیاری از کارشناسان علت این تاخیر را عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات عنوان می‌کنند .

طبق قانون باید تمامی بانک ها 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما در طی چند سال گذشته شاهد کم کاری بانک ها در این بخش هستیم که همین امر خود باعث شده که بسیاری از پروژه ها به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن خود نرسند و از طرف دیگر همین موضوع خود باعث طولانی شدن روند تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن شده است .

در حال حاضر از تمامی بانک ها که باید اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کنند تنها یک بانک مسکن آن هم به دلیل تخصصی بودن خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است که طبق اعلام علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن از ابتدای تأسیس تاکنون تأمین مالی ساخت بیش از ۹ میلیون واحد مسکونی را برعهده داشته و هم‌اکنون مهم‌ترین مأموریت خود را در اجرای نهضت ملی مسکن دنبال می‌کند.

تامین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد مسکونی نهضت ملی

خورسندیان گفت: تاکنون قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۸۳ همت منعقد شده و ۱۳۷ همت از سهم‌الشرکه‌ها نیز متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شده است.پرداخت سهم‌الشرکه‌ها به‌روز و بدون تأخیر انجام شده و به اذعان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.

به گفته وی، تاکنون ۵۱ درصد از تأمین مالی نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن و مابقی توسط سایر بانک‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که طبق قانون، تمامی بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به این طرح بودند.

وی با اشاره به تکلیف ابلاغی تأمین مالی ۳۹۰ همتی برای چهار سال گفت: در زمان ابلاغ این تکلیف، کل منابع بانک تنها ۲۷۰ همت بود و همین امر موجب کسری نقدینگی بیش از ۱۰۰ همتی شد.بانک مسکن در این شرایط به ناچار مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی شد.

خورسندیان، افزایش سرمایه بانک مسکن را راه‌حل منطقی این چالش دانست و گفت: این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، اما تحقق آن با مسیر دشوار و زمان‌بری روبه‌رو است.

بر اساس قانون، این افزایش سرمایه از طریق واگذاری املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی میسر است که باید در قالب صندوق‌هایی در بازار سرمایه عرضه شوند. همچنین بخشی از افزایش سرمایه نیز باید از محل انتشار اوراق مالی و رهنی تامین شود.

براساس این گزارش در حال حاضر طبق قانون باید تمامی بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کنند و در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود ما شاهد بهبود و تکمیل هرچه سریعتر پروژه های نهضت ملی مسکن خواهیم بود که در نهایت باعث بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور می شود.