مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاکنون قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۸۳ همت منعقد شده و ۱۳۷ همت از سهم‌الشرکه‌ها نیز متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین اقداماتی است که از چند سال پیش کلید خورده است اما هنوز بعد از گذشت چندین سال این طرح به صورت کامل اجرایی نشده است که بسیاری از کارشناسان علت این تاخیر را عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات عنوان می‌کنند .

طبق قانون باید تمامی بانک ها 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما در طی چند سال گذشته شاهد کم کاری بانک ها در این بخش هستیم که همین امر خود باعث شده که بسیاری از پروژه ها به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن خود نرسند و از طرف دیگر همین موضوع خود باعث طولانی شدن روند تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن شده است .

در حال حاضر از تمامی بانک ها که باید اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کنند تنها یک بانک مسکن آن هم به دلیل تخصصی بودن خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است که طبق اعلام علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن از ابتدای تأسیس تاکنون تأمین مالی ساخت بیش از ۹ میلیون واحد مسکونی را برعهده داشته و هم‌اکنون مهم‌ترین مأموریت خود را در اجرای نهضت ملی مسکن دنبال می‌کند.

تامین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد مسکونی نهضت ملی

خورسندیان گفت: تاکنون قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۸۳ همت منعقد شده و ۱۳۷ همت از سهم‌الشرکه‌ها نیز متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت شده است.پرداخت سهم‌الشرکه‌ها به‌روز و بدون تأخیر انجام شده و به اذعان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.

به گفته وی، تاکنون ۵۱ درصد از تأمین مالی نهضت ملی مسکن توسط بانک مسکن و مابقی توسط سایر بانک‌ها صورت گرفته است. این در حالی است که طبق قانون، تمامی بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به این طرح بودند.

وی با اشاره به تکلیف ابلاغی تأمین مالی ۳۹۰ همتی برای چهار سال گفت: در زمان ابلاغ این تکلیف، کل منابع بانک تنها ۲۷۰ همت بود و همین امر موجب کسری نقدینگی بیش از ۱۰۰ همتی شد.بانک مسکن در این شرایط به ناچار مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی شد.

خورسندیان، افزایش سرمایه بانک مسکن را راه‌حل منطقی این چالش دانست و گفت: این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، اما تحقق آن با مسیر دشوار و زمان‌بری روبه‌رو است.

بر اساس قانون، این افزایش سرمایه از طریق واگذاری املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی میسر است که باید در قالب صندوق‌هایی در بازار سرمایه عرضه شوند. همچنین بخشی از افزایش سرمایه نیز باید از محل انتشار اوراق مالی و رهنی تامین شود.

براساس این گزارش در حال حاضر طبق قانون باید تمامی بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کنند و در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود ما شاهد بهبود و تکمیل هرچه سریعتر پروژه های نهضت ملی مسکن خواهیم بود که در نهایت باعث بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور می شود.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
دولت تمام قد به دنبال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
آخرین اخبار
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در جنوب غرب کشور
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
مخالفت سازمان اداری و استخدامی با راه اندازی سامانه نشانی+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان ماه
صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ مهر ماه
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد به دنبال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست+فیلم
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان
گرد و غبار و هجوم آفات نباتی تهدید جدی برای عرصه های جنگلی
خرید تضمینی پیاز و عرضه زعفران در بورس
ریزش بیش از ۴۱ هزار واحدی/ شاخص کل بورس ارتفاع ۳ میلیون واحد را از دست داد