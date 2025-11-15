باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق بین شهردار منطقه یک گفت: منطقه یک در سال جاری به منظور توسعه زیرساخت‌های تفریحی، درمانی، ترافیکی، ورزشی و گردشگری، ۱۹ فرصت سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده است که از این موارد یک فقره در مرحله انعقاد قرارداد و پنج فقره از طرح‌های سرمایه گذاری نیز در مرحله برگزاری فراخوان عمومی جهت انتخاب سرمایه گذار است.

وی افزود: در بخش تفریحی و گردشگری دو طرح "بازسازی و تجهیز و بهره برداری باغ موزه دارآباد "و"احداث شهربازی بوستان مهرگان" در دستور کار قرار دارند که فرصت‌های سرمایه گذاری مذکور در مرحله ارزیابی ارزش ریالی قرارداد، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری است.

حق بین خاطر نشان کرد: درحوزه کاربری اداری و پارکینگ نیز، پارکینگ عمومی بلوار دانشجو ونیز مجموعه اداری گل و در بخش درمانی و خدماتی هم مرکز فیزیوتراپی و آب درمانی گلچین و همچنین در حوزه خدماتی سه کافه رستوران اعم از کافه رستوران سرای محله باغ فردوس، کافه کتاب دارآباد و کافه رستوران بوستان زعفرانیه تا پایان سال جاری به مرحله انعقاد قرارداد خواهند رسید.

شهردار منطقه یک، تامین جایگاه سوخت و شارژ الکتریکی خودرو را نیز ازاساسی‌ترین نیاز‌های منطقه دانست و بیان کرد:جهت توسعه این بخش نیز، احداث پنج جایگاه سوخت و شارژ الکتریکی خودرو در قالب طرح سرمایه گذاری در منطقه پیش بینی شده که فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت جایگاه سوخت و شارژ گلچین ازگل در ابتدای آذر ماه برگزار خواهد شد وفرآیند برگزاری فراخوان عمومی چهار فقره طرح دیگر نیز تا پایان فصل پاییز انجام می‌شود.

حق بین همچنین افزود: شهرداری منطقه یک در راستای افزایش سرانه‌های ورزشی، احداث سه مجموعه ورزشی در بوستان‌های تندرستی، نفس و مهرگان و نیز تجهیز و راه اندازی سه مجموعه ورزشی جدیدالاحداث ازگل، قیطریه والبرز لشکرک را در قالب عقد قرارداد مشارکت در دستور کار قرارداده است که فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار دو مجموعه ورزشی بوستان‌های نفس و تندرستی برگزار شده است.