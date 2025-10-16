باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس از برگزاری نشستی با وزیر ورزش خبر داد.

وی افزود: با توجه به نامناسب بودن شرایط ورزشگاه‌های پایتخت، تصمیم بر آن شد که شهرآورد تهران در هفته دوازدهم در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شود.

فروردین ادامه داد: در همین زمینه با رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ نیز گفت‌و‌گو شد و آنها نیز از برگزاری این رویدار ورزشی در شیراز، استقبال و حمایت کردند.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس همچنین از بررسی موضوع بازگرداندن ۳ امتیاز کسرشده تیم فجر سپاسی شیراز در این نشست خبر داد و عنوان کرد: وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال قول مساعد داده‌اند تا این امتیازات که به‌صورت ناعادلانه از این تیم باسابقه و مردمی کسر شده بود، بازگردانده شود.

منبع: فارس