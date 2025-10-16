عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: صورت حساب الکترونیک با کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی یک اقدام مثبت در زمینه حمایت از کسب‌وکار‌ها است و کمک بزرگی به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و همچنین تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- اصلاح نظام مالیاتی کشور با هدف هوشمندسازی روند‌های مالیات‌ستانی و بالا بردن سطح انضباط در امور مالیاتی در حال اجراست. در همین راستا، صدور صورت حساب الکترونیک در دستور کار قرار دارد. به زعم بسیاری، این اقدام یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور به سمت هوشمندسازی امور مالیاتی محسوب می‌شود.  

صدور صورت حساب الکترونیک به منظور افزایش انضباط در روند مالیات‌ستانی در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب، کار‌ها در یک بستر آنلاین و سامانه‌ای انجام می‌شود و از رویارویی مودی و مأمور مالیاتی جلوگیری به عمل می‌آید.

به زعم کارشناسان، الکترونیک کردن امور مالیاتی به افزایش دقت و سرعت انجام کار‌ها منجر می‌شود. زیرا سازوکار‌های دستی مستلزم رسیدگی مأموران مالیاتی به اظهارنامه‌ها و پرونده‌هاست که روند وقت و انرژی‌بری به حساب می‌آید. در روند‌های قبلی امکان بروز خطای انسانی نیز وجود داشت. این امر از میزان دقت انجام امور مالیاتی کم می‌کرد.

روند‌های قدیمی مالیات‌ستانی به ضرر مودیان قانون‌مند و شناسنامه‌دار بود. زیرا امکان چانه‌زنی مودی برای کاهش مبلغ مالیات و استفاده از نفوذ در این روند وجود داشت و میزان فرار مالیاتی بالا بود. در سازوکار‌های نوین و هوشمند مبنی بر استفاده از صورت حساب الکترونیک و دریافت مالیات بر اساس درآمد افراد، زمینه برای مقابله با فراریان مالیاتی نیز فراهم شده است.

سید مصطفی موسوی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور اقدام مثبتی است و زمینه را برای دریافت مالیات عادلانه از همگان فراهم می‌کند. فاصله گرفتن از روند‌های دستی و ممیزمحور یک ضرورت است و هر چقدر امور مالیاتی توسط سامانه‌ها و سیستم‌ها انجام شود، مزیت‌های بیشتری برایمان دارد.

موسوی گفت: صدور صورت حساب الکترونیک اقدام مثبتی در راستای افزایش سرعت و دقت انجام کارهاست. در این سازوکار، امور به صورت الکترونیک و هوشمند انجام می‌شود و امکان بروز خطا‌های انسانی و دخالت سلیقه کارشناس مالیاتی در امور از بین می‌رود. این موارد به معنی افزایش دقت در مالیات‌ستانی است که دستاورد بزرگی است.

وی ادامه داد: در روند‌های دستی و ممیزمحور مالیات‌ستانی همه چیز توسط کارشناسان مالیاتی صورت می‌گرفت و امکان بروز برخی سوءاستفاده‌ها وجود داشت. وقتی کار‌ها توسط سیستم و به صورت هوشمند صورت می‌گیرد، امکان بروز چنین مواردی از بین می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر خاطرنشان کرد: سامانه‌ها و سیستم‌ها به کمک آمده‌اند تا کشور‌ها از یک نظام مالیاتی کارآمد و قوی برخوردار شوند. در کشور ما نیز در حال حرکت به این سمت هستیم و این روند‌ها از جمله صدور صورت حساب الکترونیک مثبت ارزیابی می‌شود. صورت حساب الکترونیک با کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی و ایجاد امکان تعویق پرداخت مالیات به بعد از تسویه معاملات نسیه، یک اقدام مثبت در زمینه حمایت از کسب‌وکار‌ها است و کمک بزرگی به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و همچنین تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد خواهد کرد.

موسوی در پایان تأکید کرد: باید زیرساخت‌های الکترونیک در کشور به گونه‌ای تقویت شود که مودیان در کمترین زمان ممکن و بدون دغدغه به پرداخت مالیات‌شان به صورت الکترونیک بپردازند و صورت حساب خود را دریافت کنند.

