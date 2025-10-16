باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان در حال برگزاری است و فرصتی برای افزایش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه به وجود آمده است. در شرایطی که غرب و آمریکا به صورت غیرمنصفانه مکانیسم ماشه را علیه کشورمان فعال کردند و تلاش دارند اثرات آن را بیش از حد جلوه دهند، حضور در یک مجمع بینالمللی سرمایهگذاری میتواند کمککننده باشد.
تاجیکستان به عنوان کشوری مطرح است که نزدیکی تمدنی و فرهنگی با آن داریم. به همین دلیل حضور در مجمع سرمایهگذاری این کشور میتواند اثرات خوبی در راستای افزایش تعاملات موثر باشد.
به زعم کارشناسان، مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثر عملیاتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دارای اثرات روانی است. به همین دلیل، اعمال سیاستهای صحیح به منظور خنثیسازی این تأثیرات اهمیت دارد.
یکی از راهکارها برای مقابله با تحریمها این است که جذب سرمایه خارجی برای پیشبرد پروژههای صنعتی در دستور کار باشد. در همین راستا، پس از فعالسازی مکانیسم ماشه جذب سرمایه ۶۶۶ میلیون دلاری صورت گرفته است. این امر نشان میدهد که مکانیسم ماشه اثر فلجکننده بر اقتصاد کشور ندارد و با استفاده از ظرفیتها و فرصتهای موجود میتوانیم به سمت خنثیسازی تحریمها برویم.
واقعیت این است که ما همواره در یک جنگ اقتصادی با غرب و آمریکا بودهایم. آنها در طول سالیان طولانی تلاش کردهاند از طریق اعمال فشار تحریمها ما را تسلیم خواستههایشان کنند.
نظرات غلامرضا میرزایی با اشاره به این موضوع که راهبرد اصلی کشور در مقابل سیاستهای خصمانه غرب و آمریکا، افزایش تعاملات با کشورهای همسو، دوست و همسایه است، تصریح کرد: شاهد هستیم کشورهای غربی و آمریکا که تصور میکنند تصمیمگیرنده نهایی همه چیز در محیط بینالملل هستند، به اعمال زور و تحریم علیه کشورمان مبادرت کردهاند. طی سالیان طولانی این روند ادامه داشته و دارد. فعالسازی مکانیسم ماشه چیز جدیدی نیست و نمیتواند اهداف موردنظر دشمنان را تأمین کند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که تحریم دیگر روی کشوری مانند ایران اثرگذار نیست. تحریمها طی سالیان طولانی خاصیت خودشان را از دست دادهاند و ما یاد گرفتهایم چه طور با آنها مقابله کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاستهای وزارت اقتصاد در راستای افزایش تعاملات با کشورهای منطقه و همسایگان مثبت ارزیابی میشود. سفر وزیر اقتصاد در رأس یک هیئت به دوشنبه و حضور در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان در همین راستا ارزیابی میشود. بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه نه تنها سرمایهگذاری خارجی متوقف نشده است بلکه رویکرد وزارت اقتصاد در این زمینه تحولگرایانه بوده است.
میرزایی گفت: تصور غرب و آمریکا بر این است که با فعالسازی مکانیسم ماشه میتوانند فشار اقتصادی را به حدی بر ایران بالا ببرند که در مقابل خواستههای آنها کوتاه بیاید. این تصور نشاندهنده عدم شناخت صحیح آنان از ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: دست و پای ما برای مقابله با تحریمها بسته نیست. همان طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند، همه دنیا به کشورهای غربی خلاصه نمیشود. با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، منطقه و دوست میتوانیم به رفع نیازهای اقتصادی کشور مبادرت کنیم و زمینه را برای ایجاد منافع دوجانبه به وجود بیاوریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امروز کشورهای منطقه فهمیدهاند که امید بستن به غرب و آمریکا برایشان کارساز نیست. به همین دلیل، یک حرکت جمعی در راستای فاصله گرفتن از آمریکا و غرب در منطقه ایجاد شده است. با استفاده از این ظرفیت میتوانیم به افزایش سطح تعاملات اقتصادی خود با دیگر کشورها بپردازیم و زمینه را برای پویایی بیش از پیش اقتصاد ملی فراهم کنیم.
میرزایی گفت: وزارت اقتصاد در شرایط فعلی که تحت تحریمها و فعالسازی مکانیسم ماشه قرار گرفتهایم، بسیار خطیر و مهم است. اقداماتی مانند حضور در مجامع بینالمللی اقتصادی مانند مجمع بینالمللی سرمایهگذاری تاجیکستان میتواند کمککننده باشد.
وی ادامه داد: جذب سرمایه خارجی چندین میلیون دلاری پس از فعالسازی مکانیسم ماشه نشاندهنده بی خاصیت بودن تحریمهاست. همچنین این موضوع نشان میدهد که ظرفیتهای فراوان و دست نخوردهای وجود دارد که با سیاستگذاری صحیح میتوانیم از آنها بهره ببریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دشمنان قسم خورده ما میخواهند این طور به جهانیان القا کنند که مکانیسم ماشه اثر فلجکننده بر اقتصاد ایران داشته است و با افزایش فشارها ایران تسلیم خواهد شد. اما واقعیت این است که ما هنوز ظرفیتهای زیادی داریم و میتوانیم با استفاده از آنها به افزایش تابآوری اجتماعی کشور بپردازیم و نقشههای دشمنان را خنثی کنیم.