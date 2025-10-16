شهروندخبرنگار ما تصاویری از آرامگاه فردوسی در شهرستان توس استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرامگاه  فردوسی، یکی از میراث‌های ماندگار در کشورمان است که در شهرستان توس استان خراسان رضوی واقع است. این مکان نه تنها یادآورشاهنامه و ادبیات فارسی بلکه نمادی از تاریخ و فرهنگ کشورمان است. فردوسی با نگارش شاهنامه، بزرگترین اثر حماسی ایران را ارائه داده و نامی برای خود را برای همیشه جاودانه کرد. هر سال میزبان گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ ایران است.  این مکان نه تنها مدفن حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ پارسی‌گوست، بلکه نمادی از هویت ملی و ادبی ایران محسوب می‌شود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی

نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، آرامگاه فردوسی مشهد ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛
غروب زیبای خورشید در آرامگاه فردوسی به روایت شهروندخبرنگار + تصاویر
شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛
بخشی از جاذبه‌های ایران را در پارک مینیاتوری مشهد ببینید + تصاویر
باسط مفاخری؛
نمایی از طبیعت دریاچه سد سنگ سیاه به وقت غروب خورشید + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سیری در شعر و ادبیات پارسی همزمان با روز بزرگداشت حافظ
مراسم تجلیل از نخبگان؛ ورزشکاران، دانش آموزان برتر و معلمان در ماهدشت + فیلم
نگرانی خریداران وانت باری از تاخیر از تحویل
نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
نمایی زیبا از آرامگاه فردوسی از لنز دوربین شهروندخبرنگار
سیری در شعر و ادبیات پارسی همزمان با روز بزرگداشت حافظ
نگرانی خریداران وانت باری از تاخیر از تحویل
مراسم تجلیل از نخبگان؛ ورزشکاران، دانش آموزان برتر و معلمان در ماهدشت + فیلم
فرسودگی آسفالت رانندگان گناباد را به دردسر انداخت + عکس
برخی از کارکنان علوم آزمایشگاهی جیرفت در انتظار کسب امتیاز کرونا
نارضایتی کاربران از اختلال در سامانه ثبت من
گلایه گردشگران بوستان چیتگر از خشکسالی و کنده شدن درختان کاج + فیلم
رنجش اهوازی‌ها از شکسته شدن لوله آب در خرمشهر + عکس
مشکلات وام ودیعه مسکن از زبان شهروندخبرنگار
یک سال انتظار برای دریافت وام ازدواج