شهروندخبرنگار ما تصاویری از آرامگاه فردوسی در شهرستان توس استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرامگاه فردوسی، یکی از میراث‌های ماندگار در کشورمان است که در شهرستان توس استان خراسان رضوی واقع است. این مکان نه تنها یادآورشاهنامه و ادبیات فارسی بلکه نمادی از تاریخ و فرهنگ کشورمان است. فردوسی با نگارش شاهنامه، بزرگترین اثر حماسی ایران را ارائه داده و نامی برای خود را برای همیشه جاودانه کرد. هر سال میزبان گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ ایران است. این مکان نه تنها مدفن حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ پارسی‌گوست، بلکه نمادی از هویت ملی و ادبی ایران محسوب می‌شود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: یونس فضائلی - خراسان رضوی

