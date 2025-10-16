فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از توقیف خودروی بلاگر اینستاگرام که به دلیل تهیه دابسمش در وسط جاده ترافیک سنگین ایجاد کرده بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از توقیف خودرو بلاگر اینستاگرام در این شهرستان خبر داد و گفت: بلاگر اینستاگرامی که به دلیل تهیه دابسمش در وسط جاده ترافیک سنگین ایجاد کرده بود مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

او افزود: این بلاگر برای افزایش مخاطب، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز را در محیطی عمومی انجام داد که نه تنها جان خود را به خطر انداخت بلکه زندگی و سلامتی سایر افرادی که در آن منطقه بودند را نیز در معرض خطر قرار داد.

سرهنگ قلی پور گفت: خودروی این بلاگر به دلیل ایجاد ترافیک سنگین، حرکات نمایشی خطرناک در جاده و تهدید ایمنی عمومی توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر افزود: برخی بلاگر‌ها با استفاده از آهنگ‌های اقدام به تهیه دابسمش‌هایی کرده‌اند که می‌تواند تأثیرات منفی بر روی فرهنگ جامعه و به خصوص نسل جوان داشته باشد.

سرهنگ علی اکبر قلی پور گفت: استفاده از آهنگ‌هایی که رفتار‌های پرخاشگرانه و ناپسند را نهادینه می‌کنند می‌تواند به عادی‌سازی خشونت در جامعه منجر شود و تصویر نادرستی از فرهنگ منطقه را به نمایش بگذارد.

او افزود: این نوع محتوا‌ها می‌تواند بر رفتار‌های جوانان تأثیر گذاشته و آنها را به سمت آگاهی‌های نادرست و خشونت سوق دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر ادامه داد: ترویج این نوع فرهنگ از طریق آهنگ‌ها و دابسمش‌ها به آسیب به ارزش‌ها و هنجار‌های اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود.

پلیس از تمامی فعالان حوزه محتوا و بلاگر‌ها خواست در انتخاب آهنگ‌ها و تولید دابسمش‌ها، به پیام‌های فرهنگی و اجتماعی آنها توجه کرده و از ترویج محتوای نادرست و خشونت‌آمیز پرهیز کنند.

 

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

بلاگر اینستاگرام ، حرکات نمایشی
