باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با سعدعبدالله سعد آل محمود الشریف، سفیر قطر در ایران دیدار کرد. این جلسه به بررسی موضوعات و چالشهای فعالیت شرکت هواپیمایی قطر ایرویز در ایران اختصاص داشت.
در این نشست، مباحث مختلفی از جمله دعاوی حقوقی که این شرکت در ایران با آن روبهرو است و همچنین موضوع بازگشت درآمدهای قطر ایرویز به کشورش و مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست حسین پورفرزانه، بر اهمیت همکاریهای تجاری و سیاسی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: در حال رایزنی با مراجع مختلف هستیم تا مسائل و مشکلات شرکت هواپیمایی قطری به بهترین شکل حل و فصل شود.
وی همچنین اشاره کرد که موضوع مالیات بر ارزش افزوده با مصوبه سران قوا بهطور مطلوبی مدیریت شده است و هدف ما رسیدن به راهحلهای مؤثر و پایدار است.
این دیدار نشاندهنده عزم جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به شمار میرود.