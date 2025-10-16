باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- جلال حمه حسنی با بیان این مطلب گفت: به دنبال بازدید‌های دوره‌ای و غیر‌مترقبه گروه‌های بازرسی این منطقه از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به هموطنان، پیشگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و ساماندهی عرضه سوخت تعداد ۲۱۹۰ عدد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاه‌ها و افراد سودجو کشف و ضبط شد.

حمه حسنی افزود:باتوجه به اختلاف قیمت فرآورده در دو سوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط، این شرکت در راستای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و مدیریت مصرف بنزین نسبت به بازدید‌های مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه استان اقدام می‌نماید.

این مقام مسئول با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاه‌های عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، اظهار کرد: همه مجاری عرضه سوخت منطقه دارای کارت اضطراری هستند تا کسانی که به هر نحوی دارای مشکل هستند، از این کارت‌ها برای دریافت سوخت استفاده کنند.

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: بیشتر این کتارت‌های ضبط شده، کارت‌های سوخت مهاجر و مربوط به وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد ازمسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیر‌قانونی از کارت‌ها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.