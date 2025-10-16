باشگاه خبرنگاران جوان-‌ در نشست بررسی و رفع موانع صنایع معدنی شهرستان مرند، مسئولان ملی و استانی آخرین وضعیت اجرای طرح تولید الیاف شیشه را تشریح و بر لزوم تسریع در آغاز عملیات اجرایی آن تاکید کردند.



عزت اله حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در این جلسه از اجرا نشدن طرح الیاف شیشه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال انتقاد کرد و گفت: الیاف شیشه یکی از طرح‌های مهم در راستای تکمیل زنجیره ارزش معادن شهرستان مرند است.



حبیب زاده گفت: در حالی که سالانه حدود ۶۰ هزار تن الیاف شیشه به کشور وارد می‌شود اجرای این طرح می‌تواند از خروج قابل توجه ارز جلوگیری کند.



زاهد محمودی فرماندار مرند نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان اظهار کرد: مرند به‌عنوان یکی از کریدور‌های ترانزیتی کشور که به چندین کشور متصل است از ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما توسعه صنعتی و تولیدی در این منطقه با کم‌توجهی مواجه بوده است.



محمودی افزود: با وجود آنکه مرند یکی از قطب‌های معدنی کشور است تنها ۳۰ درصد معادن آن فعال هستند. برخی موانع قانونی مانع بهره‌برداری از معادنی شده‌اند که دارای مجوز هستند.



وی با اشاره به سابقه طرح الیاف شیشه گفت: این طرح در سال ۱۳۹۲ مصوب و در سال ۱۳۹۵ کلنگ‌زنی شد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.



فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در این نشست گفت: طرح الیاف شیشه مرند با ظرفیت ۳۰ هزار تن و برآورد سرمایه‌گذاری ۶۸۳ میلیون یوآن از محل خط اعتباری فاینانس چینی تامین مالی خواهد شد.



مقیمی افزود: تمام مجوز‌های داخلی این پروژه اخذ شده و در کشور چین نیز سه مرحله از چهار مرحله فرایند اجرایی به پایان رسیده است.



وی ادامه داد: در بخش آورده سهامداران ۱۰۲ میلیون یوآن پیش‌بینی شده که ۸۰ درصد آن توسط ایمیدرو و ۲۰ درصد از سوی ایدرو تامین خواهد شد و هم‌اکنون نیز پروژه در مرحله تکمیل سرمایه است و تمامی شرایط برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شده است.



وی گفت: با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مراحل تامین منابع مالی و اخذ مجوز‌های لازم برای آغاز فعالیت اجرایی طرح الیاف شیشه مرند به پایان رسیده و کار‌های طراحی فنی، خاک‌ریزی و خاکبرداری به زودی آغاز می‌شود.



مسعود سمیعی نژاد رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز با اشاره به ظرفیت بالای استان آذربایجان شرقی در بخش معدن گفت: بخش معدن و صنایع معدنی کشور به دلیل برخورداری از مواد اولیه داخلی از تحریم‌ها مصون است و با تکیه بر توان متخصصان داخلی، فرآیند طراحی و ساخت کارخانه‌های فرآوری نیز به‌طور کامل بومی‌سازی شده است.



سمیعی نژاد با اشاره به صدور آخرین مجوز قانونی اجرای طرح الیاف شیشه افزود: این طرح به‌طور کامل روی ریل اجرا قرار گرفته و بازگشتی ندارد و مجوز نهایی سرمایه‌گذاری مشترک ایدرو و ایمیدرو نیز دیروز از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر شد.



وی در پایان همچنین خواستار شناسایی موانع غیرفعال بودن معادن شهرستان مرند و طرح آن در شورای عالی معادن استان برای رفع مشکلات شد و گفت: باید از ظرفیت این شورا برای تسریع در فعال‌سازی معادن استفاده شود.



در پایان نیز معاونان وزیر صمت از کارخانه فرآوری مواد معدنی کائولن شهرستان مرند بازدید کردند.

