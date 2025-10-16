باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ایرج کاکاوند در رأس هیئتی متشکل از رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان‌های رضوی و جنوبی وارد ولایت هرات افغانستان شد و مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در این سفر ضمن دیدار با معاون وزارت کشور حکومت سرپرست در امور مواد مخدر و والی هرات، بر توافق‌های قبلی در زمینه جلوگیری از ورود محموله‌های مواد مخدر از افغانستان به ایران اشاره و خاطر نشان کرد: با هدف جلوگیری از ورود محموله‌های سنتی و صنعتی مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد همکاری‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور بیش از پیش ارتقا و وارد مرحله اجرا شود. ضمن اینکه رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های مرزی دو کشور نیز باید همکاری نزدیک تری با یکدیگر داشته باشند.

وی همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید و خاطر نشان کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را در تبادل برخط اطلاعات پیرامون فعالیت مجرمانه شبکه‌های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و نیز اجرای عملیات مبتنی بر اطلاعات، اعلام می‌دارد.

گفتنی است؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه این سفر، ضمن بازدید از نوار مرزی ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز با مسئولان ولایت فراه دیدار و بر ارتقاء سطح همکاری‌های دوجانبه تاکیدکرد.