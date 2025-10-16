رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران از شناسائی انباری در باغستان شهریار و کشف ۲۱ هزار و ۶۳۰ قلم لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داریوش صادقی فرد اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران اخبار و اطلاعاتی از فعالیت مشکوک یک انباری در باغستان شهریار بدست آورده و بررسی آن را در دستور کار قرار دادند.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از شناسائی محل انباری در باغستان و با هماهنگی قضائی، در گشت مشترک با عوامل اداره صمت شهریار و در بازرسی از انباری، ۲۱ هزار و ۶۳۰ قلم لوازم یدکی خودروی ایرانی و خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک کشف شد.

بر اساس گزارش پلیس، این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای قاچاق مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این عملیات پلیس، یک نفر دستگیر و با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شهریار، محل انبار پلمب شد.

