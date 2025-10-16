نهاد وابسته به وزارت جنگ اسرائیل اعلام کرد تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح بین غزه و مصر تنها برای تردد افراد در مرحله بعدی اعلام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل روز پنج‌شنبه اعلام کرد تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح بین غزه و مصر در مرحله بعدی اعلام خواهد شد و کمک‌های بشردوستانه از این گذرگاه عبور داده نخواهد شد.

در بیانیه «کوگات» - نهاد وابسته به وزارت جنگ اسرائیل که امور مدنی در سرزمین‌های فلسطینی را نظارت می‌کند - آمده است: «تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح فقط برای تردد افراد، در مرحله بعدی و پس از تکمیل تدارکات لازم برای بازگشایی گذرگاه توسط طرف اسرائیلی به همراه طرف مصری اعلام خواهد شد.»

در این بیانیه تأکید شده است: «باید تصریح شود که کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه رفح عبور داده نخواهد شد. این موضوع در هیچ مرحله‌ای مورد توافق قرار نگرفته است.» این نهاد افزود: «کمک‌ها از طریق دیگر گذرگاه‌ها به نوار غزه وارد می‌شوند.»

پیشتر، دو منبع به رویترز گفتند که انتظار می‌رود گذرگاه مرزی رفح بین مصر و نوار غزه روز پنجشنبه بازگشایی شود و به مردم اجازه عبور داده شود و قرار است یک هیئت اتحادیه اروپا در آنجا مستقر شود.

این منابع مشخص نکردند که چه محدودیت‌هایی ممکن است برای کسانی که قصد عبور دارند اعمال شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست‌وزیر اسرائیل بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.

منبع: خبرگزاری فرانسه