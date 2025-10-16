رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: ماموران عملیاتی پلیس پیشگیری تهران همگی مجهز به دوربین البسه هستند و در مراسم ملی و مذهبی و همچنین در حوادث جنگی، این دوربین‌های البسه روشن می‌شود.

در سال‌های اخیر، نقش فناوری‌های نوین در بهبود عملکرد نیروهای انتظامی و افزایش شفافیت مأموریت‌ها، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این تحول، استفاده از دوربین‌های البسه مأموران عملیاتی پلیس است که امکان ثبت دقیق تمامی رویدادها و اقدامات مأموران را فراهم می‌کند.

این فناوری نه تنها سطح پاسخگویی و نظارت بر عملکرد پلیس را ارتقا می‌دهد، بلکه در مراسم ملی و مذهبی، عملیات‌های ویژه و حوادث اضطراری یا جنگی، به عنوان یک ابزار کلیدی برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحنه عمل می‌کند. با بهره‌گیری از دوربین البسه، مأموران عملیاتی پلیس پیشگیری تهران می‌توانند تمامی جزئیات مأموریت‌ها، از لحظه شروع تا پایان، را ثبت کنند.

این مستندسازی، به ویژه در مراجعه قضایی و بررسی تخلفات یا حوادث احتمالی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و امکان تحلیل دقیق اقدامات، تصمیم‌گیری سریع و ارائه گزارش به مراجع ذیربط را فراهم می‌کند.

سردار علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: ماموران عملیاتی پلیس پیشگیری تهران همگی مجهز به دوربین البسه هستند.

وی افزود: در مراسم ملی و مذهبی و همچنین در حوادث جنگی، این دوربین‌های البسه روشن می‌شود تا مشخص شود آیا نیاز به نیروی کمکی یا پشتیبانی هست یا خیر.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: از صفر تا صد مأموریت‌ها فیلم‌برداری می‌شود تا در صورت نیاز به بررسی و رسیدگی قضائی، مستندسازی وجود داشته باشد. این ضبط‌ها برای مراجع قضایی و بررسی‌های بعدی بسیار مفید است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: دوربین پلیس ، عملیات پلیس
خبرهای مرتبط
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
توقیف محموله سنگین شیشه در عملیات پلیس منوجان
عملیات دستگیری قاتلان دانشجوی دانشگاه تهران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
فقط " در مراسم ملی و مذهبی و همچنین در حوادث جنگی " بقیه ی موارد پس چی ؟!
۰
۰
پاسخ دادن
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بهبود معیشت و تبدیل وضعیت کارکنان از اولویت‌های محیط زیست استان تهران
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
آخرین اخبار
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
بهبود معیشت و تبدیل وضعیت کارکنان از اولویت‌های محیط زیست استان تهران
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
ایستگاه مترو مریم مقدس، نمایش همزیستی ادیان الهی در پایتخت است
رونمایی از دیوارنگاره شهدای فراجا در مجتمع بعثت؛ نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت
به امور مجروحین و جانبازان جنگ ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی شود
دختر جوان با تیپ پسرانه سرکرده باند سارقین سریالی تهران بود
زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
تغذیه حیوانات شهری خیانت به حیات وحش است
نام‌گذاری ایستگاه متروی مریم مقدس(س) نماد احترام ایرانیان به ادیان الهی است
رشد ۱۰۹ درصدی جمع آوری زکات در شش ماه نخست امسال
تهران در مسیر ارتقای ایمنی فضا‌های زیرسطحی/ تدوین دستورالعمل افزایش ایمنی مترو در برابر مخاطرات گوناگون
ثبت‌نام انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورا‌های توسعه و حمایت، از ۲۶ مهر
انصاری: سازمان برنامه باید توضیح دهد که بودجه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص می‌دهد؟
ضرورت ایجاد زیرساخت‌های دادگاه صلح و شورای حل اختلاف
سرقت لوازم خودرو با سرکردگی یک زن
حریم تهران باید در حد پایتخت و پاسخگوی نیاز‌های مردم این کلان‌شهر باشد
دستگیری ۱۵۸ سارق و ۲۱ مالخر در طرح مقابله با سرقت مغازه
افزایش اعتبار بهسازی مدارس تهران به ۲۰۰ میلیارد تومان
رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ها در بافت فرسوده
بهسازی قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)
توضیح میدری درباره ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی و توزیع کالابرگ الکترونیکی
آغاز طرح شناسایی و به‌کارگیری بازرسان مردمی تعزیرات حکومتی
تغییر الگوی مصرف موادمخدر از مواد پرخطر به کم‌خطر در طرح «مدیریت مصرف»