در سالهای اخیر، نقش فناوریهای نوین در بهبود عملکرد نیروهای انتظامی و افزایش شفافیت مأموریتها، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین ابزارهای این تحول، استفاده از دوربینهای البسه مأموران عملیاتی پلیس است که امکان ثبت دقیق تمامی رویدادها و اقدامات مأموران را فراهم میکند.
این فناوری نه تنها سطح پاسخگویی و نظارت بر عملکرد پلیس را ارتقا میدهد، بلکه در مراسم ملی و مذهبی، عملیاتهای ویژه و حوادث اضطراری یا جنگی، به عنوان یک ابزار کلیدی برای تصمیمگیری و مدیریت صحنه عمل میکند. با بهرهگیری از دوربین البسه، مأموران عملیاتی پلیس پیشگیری تهران میتوانند تمامی جزئیات مأموریتها، از لحظه شروع تا پایان، را ثبت کنند.
این مستندسازی، به ویژه در مراجعه قضایی و بررسی تخلفات یا حوادث احتمالی، نقش تعیینکنندهای دارد و امکان تحلیل دقیق اقدامات، تصمیمگیری سریع و ارائه گزارش به مراجع ذیربط را فراهم میکند.
سردار علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: ماموران عملیاتی پلیس پیشگیری تهران همگی مجهز به دوربین البسه هستند.
وی افزود: در مراسم ملی و مذهبی و همچنین در حوادث جنگی، این دوربینهای البسه روشن میشود تا مشخص شود آیا نیاز به نیروی کمکی یا پشتیبانی هست یا خیر.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: از صفر تا صد مأموریتها فیلمبرداری میشود تا در صورت نیاز به بررسی و رسیدگی قضائی، مستندسازی وجود داشته باشد. این ضبطها برای مراجع قضایی و بررسیهای بعدی بسیار مفید است.
