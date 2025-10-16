مراسم بدرقه پیکر ناصر تقوایی در خانه سینما در حالی برگزار شد که حاضران به توصیه همسر ناصر تقوایی و به احترام خالق ناخدا خورشید در مراسم بدرقه سفید پوشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان ناصر تقوایی در خانه سینما شماره ۲ گردهم آمدند تا پیکر خالق «ای ایران» را به امامزاده طاهر کرج بدرقه کنند.

پیکر ناصر تقوایی در تابوت طبق وصیت خودش، حوالی ساعت ۱۰ صبح به خانه سینما رسید و با تشویق طولانی حاضران استقبال شد.

در ادامه مجموعه‌ای از سخنان مرحوم ناصر تقوایی در حوزه سینما، ادبیات و عکس پخش شد که مورد استقبال حضار و تشویق آنها قرار گرفت.

پس از پخش صدای ناصر تقوایی، موسیقی «ای ایران» پخش شد.

در ادامه با اجرای محسن شریفیان و با نوای سنج و دمام و هلهله که به عزاداری جنوبی و زادگاه ناصر تقوایی مربوط می شود، پیکر این هنرمند به امامزاده طاهر کرج بدرقه شد.

علیرضا داودنژاد،رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، جواد طوسی،محسن امیر یوسفی، کوروش سلیمانی، جهانگیر کوثری، سارا بهرامی،منوچهر شاهسواری فرزاد موتمن ، همایون اسعدیان ، سعید عقیقی، حبیب رضایی، علی اوجی، محمد مهدی عسگرپور ، سیف الله صمدیان ، علیرضا رضاداد، احمد مسجد جامعی، پژمان بازغی، پانته اپناهی، رائد فریدراده شهاب حسینی و.... در مراسم حضور داشتند.

 

برچسب ها: ناصر تقوایی ، فیلمساز ایرانی ، درگذشت هنرمندان ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
یادبود سینمای تقوایی در شبکه نمایش
ناصر تقوایی درگذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از پدر تا بنجامین باتن
آخرین اخبار
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از پدر تا بنجامین باتن
فیلم‌های راه یافته به بخش بین‌الملل جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
اعلام مراسم بدرقه پیکر استاد سعید مظفری
اکران پویانمایی «فرمانروای آب» در نماز جمعه تهران
«ذرات آشوب» در جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد روی صحنه رفت
پخش فصل دوم برنامه «تهران، ایران، جهان» از شبکه تهران
پذیرفته شدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد معرفی شدند
تاریک‌ترین رخداد تاریخ معاصر فرانسه در مستند «اکتبر در پاریس»
رئیس رسانه ملی: امسال از تمامی ظرفیت‌های کشور در قالب «ایران جان» استفاده می‌کنیم
اعلام جزئیات مراسم وداع و تشییع «ناصر تقوایی»
سریال «اعتماد مهم‌ترین عامل موفقیت» در شبکه تهران
صالحی امیری: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مورد قاچاق آثار باستانی پیگیری شد
«به افق فلسطین» در تخت جمشید و «سمت خدا» در شاهچراغ
پخش دو فیلم با صدای زنده‌یاد سعید مظفری از شبکه نمایش