مراسم بدرقه پیکر ناصر تقوایی در خانه سینما در حالی برگزار شد که حاضران به توصیه همسر ناصر تقوایی و به احترام خالق ناخدا خورشید در مراسم بدرقه سفید پوشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان ناصر تقوایی در خانه سینما شماره ۲ گردهم آمدند تا پیکر خالق «ای ایران» را به امامزاده طاهر کرج بدرقه کنند.

پیکر ناصر تقوایی در تابوت طبق وصیت خودش، حوالی ساعت ۱۰ صبح به خانه سینما رسید و با تشویق طولانی حاضران استقبال شد.

در ادامه مجموعه‌ای از سخنان مرحوم ناصر تقوایی در حوزه سینما، ادبیات و عکس پخش شد که مورد استقبال حضار و تشویق آنها قرار گرفت.

پس از پخش صدای ناصر تقوایی، موسیقی «ای ایران» پخش شد.

در ادامه با اجرای محسن شریفیان و با نوای سنج و دمام و هلهله که به عزاداری جنوبی و زادگاه ناصر تقوایی مربوط می شود، پیکر این هنرمند به امامزاده طاهر کرج بدرقه شد.

علیرضا داودنژاد،رضا کیانیان، گوهر خیراندیش، جواد طوسی،محسن امیر یوسفی، کوروش سلیمانی، جهانگیر کوثری، سارا بهرامی،منوچهر شاهسواری فرزاد موتمن ، همایون اسعدیان ، سعید عقیقی، حبیب رضایی، علی اوجی، محمد مهدی عسگرپور ، سیف الله صمدیان ، علیرضا رضاداد، احمد مسجد جامعی، پژمان بازغی، پانته اپناهی، رائد فریدراده شهاب حسینی و.... در مراسم حضور داشتند.