باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عباس حقیقی نیا" با اشاره به اینکه قاچاق اشیای عتیقه و آثار باستانی، تاراج فرهنگ و تاریخ کشور به شمار می‌رود اظهار داشت: مبارزه با سودجویانی که با چپاول میراث گذشتگان به دنبال رسیدن به مطامع نامشروع خود هستند، همواره در اولویت کار پلیس قرار دارد.

وی در ادامه گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز در یکی از روستا‌های تالش، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه پس از تحقیقات نامحسوس مشخص شد افرادی در یکی از روستا‌های این شهرستان در حال حفاری می‌باشند افزود: ماموران انتظامی با همکاری ماموران اداره میراث فرهنگی و با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و علاوه بر کشف یک رشته دستبند، یک عدد اسپری فلفلی، ۳ عدد بی سیم دستی، یک قبضه کلت بادی، تعداد، دستگاه طلایاب، آلات و ادوات حفاری؛ تعداد ۳ دستگاه خودروی فاقد پلاک متعلق به متهمان نیز توقیف شد.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به دستگیری و معرفی ۱۳ نفر از متهمان این پرونده به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با سوداگران میراث فرهنگی در دستور کار پلیس است و از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت اطلاع از فعالیت‌های این دسته از افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع رسانی کنند.



منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان