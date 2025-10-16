باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل با ادعای کُندی اقدامات حماس در تحویل اجساد اسیران اسرائیلی کشته شده، تهدید کرده است که نسل‌کشی در غزه را از سر گرفته و توافق آتش‌بس را منحل کند. گروه فلسطینی، صلیب سرخ و رئیس‌جمهور آمریکا، تأیید کرده‌اند که بازیابی اجساد به دلیل تخریب گسترده در غزه با چالش رو‌به‌رو بوده است.

شاخه نظامی حماس، تیپ‌های القسام، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تحت «طرح غزه ترامپ» در مورد اسرای اسرائیلی در غزه، به تعهدات خود عمل کرده است.

در این بیانیه آمده است: «مقاومت به آنچه توافق شده بود پایبند بوده و تمام زندانیان زنده و اجسادی که امکان دسترسی به آنها را داشته تحویل داده است.»

«در مورد اجساد باقی‌مانده، بازیابی و جست‌و‌جو برای یافتن آنها به تلاش‌های قابل‌توجه و تجهیزات ویژه نیاز دارد و ما در حال انجام تلاش‌های بزرگی برای بستن این پرونده هستیم.»

طرح آتش‌بس معرفی‌شده توسط ترامپ، تحویل تمام اسرا - اعم از زنده و مرده - را تا مهلتی که روز دوشنبه به پایان رسید، الزامی کرده بود. اما بر اساس این توافق، در صورت عدم تحقق این امر، حماس موظف شد اطلاعاتی درباره اسرای ربوده‌شده درگذشته ارائه کرده و سعی کند آنها را در اسرع وقت تحویل دهد.

حماس و صلیب سرخ اعلام کرده‌اند بازیابی بقایای اسرای درگذشته به دلیل تخریب عظیم غزه یک چالش بوده است، و حماس به واسطه‌ها اطلاع داده که برخی از اجساد در مناطقی هستند که توسط نیرو‌های اسرائیلی کنترل می‌شود.

حماس گفته است که نهایت تلاش خود را برای عمل به تعهدات خود در توافق آتش‌بس و احترام به این توافق انجام می‌دهد، اما مطمئناً برای یافتن اجساد باقی‌مانده اسرا نیاز به کمک خواهد داشت، زیرا غزه کاملاً در ویرانه قرار دارد.

با این حال، وزیر جنگ اسرائیل، اسرائیل کاتز، به ارتش این رژیم دستور داده است تا یک «طرح جامع» برای شکست کامل حماس در نوار غزه در صورت فروپاشی آتش‌بس تهیه کند.

به گزارش تایمز اسرائیل، به نقل از دفتر کاتز، او دستور «تهیه یک طرح برای شکست کامل حماس در غزه در صورت خودداری از اجرای طرح رئیس‌جمهور ترامپ و در صورت لزوم از سرگیری جنگ» را داده است.

دفتر کاتز افزود: «اگر حماس از اجرای توافق خودداری کند، اسرائیل در هماهنگی با ایالات متحده، به جنگ بازخواهد گشت و برای دستیابی به شکست کامل حماس، تغییر واقعیت در غزه و دستیابی به تمام اهداف جنگ عمل خواهد کرد.»

به گزارش اکسیوس، اسرائیل به دولت ترامپ اطلاع داده است که تا زمانی که تمامی بقایای اسرا بازگردانده نشود، نمی‌توان وارد فاز بعدی آتش‌بس با حماس شد.

«مقامات اسرائیلی تأیید می‌کنند که یافتن تعداد کمی از اجساد دشوار خواهد بود، اما ادعا می‌کنند بین ۱۵ تا ۲۰ جسد را می‌توان به سرعت بازگرداند.»

این گزارش خبری می‌افزاید: «هم مقامات اسرائیلی و هم آمریکایی نزدیک به این روند، نگران هستند که عناصری در داخل دولت نتانیاهو - به ویژه وزرای افراطی‌گرای بزالل اسموتریچ و ایتمار بن‌گویر - از موضوع بقایای اجساد اسرا برای تضعیف توافق [که با آن مخالفند]و فشار برای از سرگیری جنگ استفاده کنند.»

ترامپ پیش‌تر درباره دشواری بازیابی اجساد اسرای اسرائیلی از مناطق ویران‌شده در غزه سخن گفت.

منبع:قدس