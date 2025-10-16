رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان از دستگیری ۶۱۴ نفر متخلف توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شش ماهه سال امسال در گیلان خبر داد.

سرهنگ "محمد حجتی" با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی و ملی یک وظیفه همگانی است اظهار داشت: در راستای تحقق فرامین و رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) در خصوص جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو به منابع طبیعی، طرح‌هایی در این خصوص پیش‌بینی و در سطح استان گیلان اجرا شده است.

وی در تشریح اقدامات یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیلان در شش ماهه سال ۱۴۰۴ ضمن اشاره به کشف حدود ۲۷۱ تن چوب آلات قاچاق، گفت: در این راستا ۳۱۳ دستگاه خودرو توقیف، ۵۸۷ فقره پرونده تشکیل و به دادسرا ارسال گردیده است.

سرهنگ حجتی در ادامه بیان داشت: همچنین در راستای رفع تصرف از اراضی ملی ۸۳۰ فقره پرونده تشکیل، ۲۱۲ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و در اجرای ۷۰ فقره احکام قضایی صادره، ۱۸ هکتار از اراضی خلع ید گردیدند.

این مقام انتظامی در پایان ضمن اشاره به مجروح شدن تعداد ۳ نفر از کارکنان یگان حفاظت منابع طبیع استان حین اجرای ماموریت در شش ماهه ۱۴۰۴ با اعلام اینکه با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و همراهی آحاد مردم با اینگونه تجاوزات به منابع طبیعی برخورد قانونی و جدی به عمل می‌آید از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با سودجویان و متجاوزان به منابع طبیعی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
 

منبع: اطلاع رسانی پلیس  

برچسب ها: چوب ، قاچاق ، گیلان
خبرهای مرتبط
گیلان/
کشف 5 تن چوب قاچاق در شفت
رشت/
کشف چوب قاچاق و داروهای نیروزای غیرمجاز در رشت
کشف 2 تن چوب قاچاق توسط پليس ماسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع تصرف اراضی ملی در تالش
باند ۱۳ نفره حفاران غیر مجاز در تالش متلاشی شد
دستگیری ۶۱۴ متخلف منابع طبیعی در گیلان
آخرین اخبار
باند ۱۳ نفره حفاران غیر مجاز در تالش متلاشی شد
دستگیری ۶۱۴ متخلف منابع طبیعی در گیلان
رفع تصرف اراضی ملی در تالش
از تردد در حریم رودخانه‌ها خودداری کنید
هشدار سطح نارنجی هواشناسی در گیلان