آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری با عنوان «هفت بحر هنر» با حضور مشاور وزیر فرهنگ و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و جمعی از مسئولان و مدیران استانی، چهرههای شناخته شده عرصه سینما و ادبیات کشور و همچنین هنرمندان، فرهیختگان، ادیبان و دوستداران فرهنگ و هنر در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار شد.
در این آیین از ۲۷ هنرمند برجسته چهارمحال و بختیاری در عرصههای گوناگون تجلیل به عمل آمد.
سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در این آیین گفت: پیشکسوتان هنر، چراغ راه آیندگان و الگویی برای افرادیاند که قصد ورود به حوزه فرهنگ و هنر را دارند.
وی اظهار کرد: همانگونه که این استان بهعنوان بام ایران شناخته میشود، فرهنگ آن نیز در اوج قرار دارد.