باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵میلیون و۴۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

