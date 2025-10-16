باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵میلیون و۴۴۵ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۵ میلیون و۴۴۵هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۰ میلیون و۹۸۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۲۷۰هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۳۱۱هزار تومان