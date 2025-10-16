امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۵میلیون و۴۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۱۵ میلیون و۴۴۵هزار  تومان
سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون  و۹۸۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان
ربع سکه ۳۳میلیون  و ۸۰۰هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۲۷۰هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۵ میلیون و ۳۱۱هزار تومان
برچسب ها: سکه ، قیمت سکه
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
آخرین اخبار
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در جنوب غرب کشور
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
مخالفت سازمان اداری و استخدامی با راه اندازی سامانه نشانی+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان ماه
صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ مهر ماه
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد به دنبال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست+فیلم
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان