وزیر امور خارجه در خصوص بیانیه پایانی اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد گفت: از نظر جنبش عدم تعهد قطعنامه ۲۲۳۱ هنوز پابرجا است و باید مفاد آن و جدول زمانی اش رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در کامپالا گفت: امروز اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا برگزار شد. جنبش عدم تعهد به همه مسائل جهانی، به همه مسائل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌پردازد.

وی افزود: بیانیه پایانی اش یا سند نهایی اش بیش از ۱۵۰۰ بند دارد. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بندهای اضافه شد، که مهمترینش محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران است. و از عبارات حملات شنیع و غیر قابل قبول استفاده شده و همچنین با جمهوری اسلامی ایران ابراز همبستگی شده است.

وزیر امور خارجه گفت: این محکومیت در بیانیه کامپالا جداگانه صادر شده و هم در سند نهایی اجلاس وزرا آمده و همینطور محکومیت حمله به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران یک بند خاص خودش را دارد. همچنین عملیات تروریستی در لبنان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که اشاره به همان بحث پیجرها دارد نیز محکوم شده است.

وی تاکید کرد: اما یک بندی هم در اجلاس و هم در سند نهایی آمده که از اهمیت فوق العاده برخوردار است و آن اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قضیه اسنپ بک در شورای امنیت است و اعلام اینکه از نظر جنبش عدم تعهد قطعنامه ۲۲۳۱ هنوز پابرجا است و باید مفاد آن و جدول زمانی اش رعایت شود و بر اساس بند هشت در موعد مقرر که ۲۶ مهر یعنی دو سه روز دیگر هست باید این قطعنامه منحل شود.

عراقچی در پایان گفت: این یعنی دقیقاً موضوع جمهوری اسلامی ایران و موضع روسیه و موضع چین و برخی کشورهای دیگر در شورای امنیت در مقابل موضع آمریکا و کشورهای اروپایی که معتقدند اسنپ بک صورت گرفته یعنی در حقیقت دارد اسنپ بک را رد می‌کند و غیرقانونی می‌داند و معتقدند که این کار صورت نگرفته و باید قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر یا ۲۶ مهر منحل شود، این واقعاً یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است یعنی تقریباً همه اعضای عدم تعهد که بیش از ۱۰۰ کشور هستند از این موضع حمایت کردند.

