باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس امداد سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از ۶۵۰ هزار کودک در غزه برای سومین سال پیاپی از تحصیل محروم مانده‌اند. این آژانس در شبکه X تأکید کرد: «در غزه، کودکان برای سومین سال متوالی از مدرسه دور مانده‌اند. برای نزدیک به ۶۶۰ هزار پسر و دختر، بازگشت به فرآیند یادگیری تنها به معنای آموزش نیست، بلکه به معنای شروع بهبودی از ترومای شدید است.»

این آژانس افزود که به عنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه در غزه، آماده است تا از این کودکان حمایت کند. "تمارا الرفایی"، مدیر روابط خارجی آنروا ، نیز بر اینکه «یکی از اولویت‌های آنروا، آموزش کودکان و از سرگیری یادگیری برای آنان است» تأکید کرد.

حملات اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به شهادت نزدیک به ۶۸ هزار فلسطینی در این منطقه شده که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند و شرایط را به گونه‌ای رقم زده که این منطقه عمدتاً غیرقابل سکونت شده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، ۹۷ درصد از ساختمان‌های مدارس غزه به طور جزئی یا کامل تخریب شده‌اند.

هفته گذشته بر اساس طرحی که توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ارائه شد، توافق آتش‌بسی بین اسرائیل و حماس به دست آمد. فاز اول این طرح شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای آزادی زندانیان فلسطینی بود. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک مکانیزم حکومتی جدید بدون حضور حماس را در نظر گرفته است.

منبع: آناتولی