باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حسن طاهراحمدی رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن قدردانی از خیران سلامت، کمک‌های مالی آنان را عاملی مهم در توسعه زیرساخت‌های درمانی دانست و گفت: خیران قزوینی همواره در جهت کمک به حوزه سلامت پای کار بوده و به طور جدی مسایل بهداشتی و درمانی استان را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به جزییات این کمک‌ها، افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی خیران، احداث همراه‌سرا برای اسکان خانواده بیماران و خرید یک دستگاه سنگ‌شکن برون‌اندامی پیشرفته به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال بوده است.

طاهراحمدی با اشاره به هزینه‌بر بودن خدمات سلامت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور را حدود ۵.۴ درصد اعلام کرد و یادآور شد: در کشور‌های برخوردار این رقم به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد، حتی آن کشور‌ها نیز بدون مشارکت خیران با چالش‌هایی در تامین تجهیزات نیز رو‌به‌رو هستند

این مسئول، سرانه تخت‌های بیمارستانی قزوین را پایین‌تر از میانگین کشوری دانست و تصریح کرد: بدون کمک خیران در تامین زیرساخت‌های این حوزه با مشکل مواجه خواهیم شد، بایستی با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات سلامت را به مناطق محروم استان گسترش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کاهش نرخ باروری در کشور و استان اشاره و تاکید کرد: در این زمینه نیازمند نیروی جوان هستیم و باید جوانان را با ارایه راهکار‌ها به ازدواج و فرزندآوری تشویق کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر تداوم همکاری‌های دستگاه‌های اجرایی برای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی سطح استان تاکید کرد: امیدواریم با پای کار بودن تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط در این امر بتوانیم توسعه خدمات بهداشتی و درمانی را بیش از پیش شاهد باشیم.

منبع: ایرنا