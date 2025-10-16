باشگاه خبرنگاران جوان - بخشنامه شماره ۰۴/۱۸۱۹۷۲ مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ این بانک به ۲۳ بانک عامل به شرح زیر است: پیرو نامه ۳۲۲۶۲۸‏/۰۳ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۳ درخصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال موضوع جزء‌های ۱‏-۷ و ۲‏-۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به آگاهی می‌رساند حسب مصوبه مورخ ۱۵‏/۷‏/۱۴۰۴هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:

۱‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی دو میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

۲‏‏- سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۲۰٪ منابع اختصاص یافته به هر دستگاه ذی‌نفع) با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

۳‏‏- سقف تسهیلات کارفرمایی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال به ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل، معادل سقف سرانه فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

تبصره: رسته‌های اولویت‌دار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط آن وزارت‌خانه به بانک مرکزی جهت تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری اعلام می‌گردد؛ همچنین رسته‌های مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و تنها رسته‌های جدید از سازوکار جدید مورد تأیید می‌باشد.

۴‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، ۹ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

۵‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ میلیارد ریال (به ازای جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان ۲۰ درصد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال) با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

همچنین بانک‌های عامل باید درخصوص دریافت تضامین مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند:

- تا سقف دو میلیارد ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن

- تا سقف سه میلیارد و پانصد براساس ماده (۷) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحد‌های اجرایی ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ شود.

منبع: بانک مرکزی