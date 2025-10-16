افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه «اشتغال و مشاغل خانگی» و «رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و نیز «سقف تسهیلات کارفرمایی» به منظور اجرا به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخشنامه شماره ۰۴/۱۸۱۹۷۲ مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ این بانک به ۲۳ بانک عامل به شرح زیر است: پیرو نامه ۳۲۲۶۲۸‏/۰۳ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۳ درخصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال موضوع جزء‌های ۱‏-۷ و ۲‏-۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به آگاهی می‌رساند حسب مصوبه مورخ ۱۵‏/۷‏/۱۴۰۴هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است:

۱‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی دو میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

۲‏‏- سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۲۰٪ منابع اختصاص یافته به هر دستگاه ذی‌نفع) با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

۳‏‏- سقف تسهیلات کارفرمایی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال به ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل، معادل سقف سرانه فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

تبصره: رسته‌های اولویت‌دار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط آن وزارت‌خانه به بانک مرکزی جهت تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری اعلام می‌گردد؛ همچنین رسته‌های مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و تنها رسته‌های جدید از سازوکار جدید مورد تأیید می‌باشد.

۴‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، ۹ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

۵‏‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ میلیارد ریال (به ازای جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان ۲۰ درصد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال) با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

همچنین بانک‌های عامل باید درخصوص دریافت تضامین مربوطه به شرح ذیل اقدام نمایند:

- تا سقف دو میلیارد ریال با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا یک ضامن

- تا سقف سه میلیارد و پانصد براساس ماده (۷) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحد‌های اجرایی ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات قرض الحسنه
خبرهای مرتبط
الزامات قانونی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط طلا
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
بانک‌های متهم به کم‌کاری در پرداخت وام ازدواج تبرئه شدند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
آخرین اخبار
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در جنوب غرب کشور
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
مخالفت سازمان اداری و استخدامی با راه اندازی سامانه نشانی+ فیلم
پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان ماه
صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومانی واکسن در نیمه نخست امسال
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۳ مهر ماه
انجام رایگان سرشماری نفوس و مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان
قیمت گوشت گرم گوساله تنظیم بازار کمتر از ۷۰۰ هزارتومان است
عقب ماندگی از برنامه ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی
سهم ۸٫۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی
فعال‌سازی پتانسیل‌های معادن طلا و مس در شمال غرب کشور
بازار مکلف به رعایت قیمت مصوب مرغ است
دولت تمام قد به دنبال تحقق وعده‌های مسکنی است/ مشکلات بانکی در مسکن پابرجاست+فیلم
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از اول آبان