هشدار سازمان ملل درباره نقض توافق در غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06af\u0631 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u0634\u0631 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644\u060c \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0628\u0639\u06cc\u0636 \u0646\u0698\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0631 \u0636\u062f \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a.\n\u00a0\n