باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، در برنامه روی خط خبر در خصوص وضعیت پدیده «خالی‌فروشی» در حوزه طلا، از تصویب ضوابط جدید نظارتی در هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد که ناظر اصلی این حوزه به بانک مرکزی منتقل شده است.

الفت‌نسب با تاکید بر رشد کسب‌وکار‌های حوزه طلا طی تقریباً یک سال و نیم گذشته، به تشریح سابقه پدیده خالی‌فروشی و چالش‌های نظارتی پرداخت و گفت: نظارت بر کسب‌وکار‌های دارای مجوز، به‌خصوص کسب‌وکار‌های بزرگتر، تا حدی وجود داشته است، اما نظارت دقیق مستلزم وجود سامانه نظارتی آنلاین و برخط است تا میزان طلای فروخته‌شده و موجودی در لحظه رصد شود.

وی با اشاره به تلاش‌های اتحادیه در این زمینه افزود: «اتحادیه در اسفند ماه حضور پیدا کرد و سامانه را در اردیبهشت ماه برنامه‌ریزی و راه‌اندازی کرد، اما همکاری لازم از سوی نهاد‌هایی که باید API می‌دادند انجام نشد.» نهاد‌های مورد نظر برای اتصال را شامل بانک مرکزی، سامانه جامع تجارت و بانک‌های ذخیره‌کننده طلا است

تصویب ضوابط جدید و انتقال نظارت به بانک مرکزی

الفت‌نسب با اشاره به تغییر ساختار نظارت، گفت که اختلاف نظری در مورد ورود اتحادیه به موضوع وجود داشت و در نهایت نظارت به سمتی رفته است که قرار است بانک مرکزی با همکاری بانک‌های عامل در ماه‌های آینده سامانه‌ای راه‌اندازی کند.

وی به فرایند تصویب ضوابط جدید انتقاد کرد و گفت: «فرایند نوشتن ضوابط باید در اصناف و اتاق اصناف ایران طی می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و ضوابط در کمیسیون اقتصاد دولت نهایی شد. با وجود نقد‌های جدی به ضوابط، گویا دیروز در هیئت دولت تصویب شده است.»

وی با اعلام اینکه ناظر در ضوابط جدید بانک مرکزی است، تأکید کرد: «سامانه نظارتی اتحادیه احتمالاً دیگر کارایی لازم را نخواهد داشت و کار نظارت به سمت بانک‌ها منتقل می‌شود.»

توقف صدور مجوز و نگرانی از نظارت فعلی

رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی همچنین اعلام کرد که صدور مجوز طلا از اول بهمن ماه متوقف شده است.

او درباره وضعیت نظارت کنونی گفت: «نظارت فعلی (توسط پلیس و نهاد‌های دیگر) به دلیل برخط نبودن، بسیار دچار اشکال است و هیچ راهی جز سامانه ندارد. نگرانی از طولانی شدن این روند و متضرر شدن مردم وجود دارد.»

مقایسه خالی‌فروشی در بازار‌های سنتی و پلتفرمی

الفت‌نسب با مقایسه وضعیت خالی‌فروشی در بازار‌های سنتی و پلتفرمی، خاطرنشان کرد که خالی‌فروشی بیشتر در حوزه طلا مطرح است، زیرا مردم طلا را بهترین راه حفظ پس‌انداز می‌دانند.

وی افزود: «در فضای سنتی شاهد خرید و فروش‌هایی هستیم که مثلاً دو تن طلا معامله می‌شود، اما در نهایت شب شاید فقط ۵۰۰ کیلو طلا جابجا شود. این عدم شفافیت فیزیکی وجود دارد. اما فضای پلتفرمی شفاف‌تر است. پلتفرم‌های دارای مجوز الزام دارند به سامانه جامع تجارت وصل شوند یا فاکتور خرید را بارگذاری کنند، بنابراین مشخص است که طلا آمده است.»

الزام ۱۰۰ درصدی ذخیره فیزیکی در ضوابط جدید

وی در تشریح ضوابط جدید ذخیره فیزیکی گفت: «در ضوابط جدید آمده است که اگر کسی ۱۰۰ کیلو طلا بفروشد، باید از قبل ۱۰۰ کیلو طلا را در محل مشخص (بانک) ذخیره کرده باشد و به میزان همان ۱۰۰ کیلو می‌تواند بفروشد. پس از فروش کامل، درگاه فروش بسته می‌شود تا تأمین مجدد صورت گیرد.»

توصیه رئیس اتحادیه به مردم

در نهایت، رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به مردم توصیه کرد: «مردم حتماً از کسب‌وکار‌های دارای مجوز خریداری کنند تا از نظارت نیم‌بندی که تا زمان راه‌اندازی سامانه اصلی وجود دارد، بهره‌مند شوند. همچنین در صورت خرید مصنوعات، باید حتماً آنها را تحویل بگیرند؛ در غیر این صورت، باید شکایت خود را اعلام کنند.»