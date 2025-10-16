معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: طی بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ مهرماه، ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با تشریح آمار عملیات هفته گذشته، گفت: در این مدت ۳۰۳ نفر از حادثه‌دیدگان به مراکز درمانی منتقل و ۱۷۰ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

وی افزود: نیرو‌های امدادی همچنین ۴۹ مورد عملیات نجات فنی انجام داده و در ۲۵ مورد رهاسازی فوتی‌ها را بر عهده داشتند. در همین بازه زمانی ۱۹ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۱۳ نفر به مناطق امن منتقل شدند. علاوه بر آن، ۷۲ نفر از حادثه دیدگان اقلام امدادی دریافت کردند.

کبادی بیشترین تعداد حوادث ثبت شده را مربوط به استان‌های اصفهان با ۶۹ مورد، مازندران با ۶۸ مورد و فارس با ۴۲ مورد برشمرد.

او درباره استان‌های دارای بیشترین مصدومان انتقالی گفت: اصفهان با ۴۶ نفر، مازندران با ۳۰ نفر و گلستان با ۲۶ نفر بیشترین آمار انتقال مصدومان به مراکز درمانی را داشتند.

وی افزود: در حوزه درمان‌های سرپایی، مازندران با ۶۳ نفر، تهران با ۳۹ نفر و اصفهان با ۲۲ نفر در صدر قرار گرفتند. همچنین به لحاظ رهاسازی مصدومان و فوتی‌ها، استان فارس با ۱۵ مورد، کرمان با ۱۰ مورد و سمنان و کردستان هرکدام با ۷ مورد پیشتاز بودند.

حوادث ترافیکی در محور‌های برون‌شهری

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: ۴۱۴ حادثه ترافیکی در محور‌های برون‌شهری کشور ثبت شده که در پی آن ۲۱۸ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۴۲ نفر در محل درمان سرپایی شدند.

به گفته کبادی، اصفهان با ۴۴ حادثه، فارس با ۲۷ حادثه و آذربایجان غربی با ۲۶ حادثه بیشترین سهم را در این حوزه داشته‌اند. همچنین بیشترین انتقال مصدومان مربوط به اصفهان با ۲۸ نفر، گلستان با ۲۱ نفر و گیلان و مازندران هر کدام با ۱۹ نفر بوده است.

حوادث کوهستان

کبادی درباره عملیات کوهستان نیز توضیح داد: در فاصله ۱۶ تا ۲۲ مهر، ۲۵ حادثه کوهستانی در کشور رخ داده که طی آن ۳۰ نفر دچار حادثه شدند و از این تعداد ۱۹ نفر مصدوم شدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر افزود: مازندران با ۵ حادثه و تهران با ۳ حادثه بیشترین موارد وقوع را داشتند. همچنین در میان حادثه دیدگان، تهران و مازندران هرکدام با ۵ نفر و آذربایجان شرقی با ۴ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

وی در پایان تأکید کرد که نیرو‌های امدادی و عملیاتی مجموعه شبکه امداد و نجات کشور همچنان در آماده‌باش عملیاتی برای مدیریت حوادث طبیعی و غیرمترقبه در سراسر کشور هستند.

منبع: جمعیت هلال احمر

ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
