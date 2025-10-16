شهروندان پایتخت می‌توانند گزارش خودرو‌های رها شده را به پلیس ارائه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن شبکه تهران گفت: شهروندان تهرانی خودورهای رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند.

