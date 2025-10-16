باشگاه خبرنگاران جوان -نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در سالن جلسات پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در این نشست، پس از معرفی ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و محصولات مرکز نور در حوزه فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و نرم‌افزار‌های تخصصی علوم اسلامی، زمینه حمایت فناورانه از فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث را مورد بحث و بررسی قرار داد.

سپس، حجت‌الاسلام والمسلمین برنجکار، ضمن خیرمقدم به رئیس و معاونین مرکز نور گزارشی از فعالیت‌های علمی و دانشی مکتوب این پژوهشگاه ارائه کرد.

همچنین طرفین در این جلسه بر ضرورت تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی میان دو نهاد، تسریع و تسهیل اجرای طرح‌های تحقیقاتی با پشتیبانی فناورانه مرکز نور و بهره‌مندی بهینه از توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود تأکید کردند.

در پایان نیز مقرر شد، کارگروه‌های تخصصی مشترکی میان دو مرکز برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مبتنی بر فناوری و هوش مصنوعی در حوزه علوم اسلامی تشکیل شوند تا همکاری‌ها به‌صورت هدفمند و پایدار ادامه یابد.