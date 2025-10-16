در نشست مشترکی میان رؤسای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و پژوهشگاه قرآن و حدیث بر تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نشست مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا برنجکار، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در سالن جلسات پژوهشگاه قرآن و حدیث برگزار شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در این نشست، پس از معرفی ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و محصولات مرکز نور در حوزه فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و نرم‌افزار‌های تخصصی علوم اسلامی، زمینه حمایت فناورانه از فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه قرآن و حدیث را مورد بحث و بررسی قرار داد.

سپس، حجت‌الاسلام والمسلمین برنجکار، ضمن خیرمقدم به رئیس و معاونین مرکز نور گزارشی از فعالیت‌های علمی و دانشی مکتوب این پژوهشگاه ارائه کرد.

همچنین طرفین در این جلسه بر ضرورت تقویت ارتباطات علمی و پژوهشی میان دو نهاد، تسریع و تسهیل اجرای طرح‌های تحقیقاتی با پشتیبانی فناورانه مرکز نور و بهره‌مندی بهینه از توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود تأکید کردند.

در پایان نیز مقرر شد، کارگروه‌های تخصصی مشترکی میان دو مرکز برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مبتنی بر فناوری و هوش مصنوعی در حوزه علوم اسلامی تشکیل شوند تا همکاری‌ها به‌صورت هدفمند و پایدار ادامه یابد.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، علوم اسلامی
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی آنلاین باشگاه خبرنگاران جوان قم
در نشست پنجم دالان نوآوری مطرح شد؛
انتشار کتاب تخصصی هوش مصنوعی به همت یک واحد فناور قمی در آمازون
تاکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی کوانتومی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی
آخرین اخبار
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی
مشارکت هفت هزار مؤدی مالیاتی در پروژه‌های عمرانی قم
سنگک قم در خطر است!
قم کم‌ترین بودجه احیای بافت فرسوده را در ۲۰ سال اخیر داشته است
امنیت بالا و کرایه مصوب مزایای تاکسی‌های شهری قم