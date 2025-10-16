نمایشگاه افغان-قزاق برای توسعه صادرات و رساندن مبادلات به ۳ میلیارد دلار

باشگاه خبرنگاران جوان- سومین نمایشگاه و نشست تجاری افغانستان و قزاقستان از سوم تا هشتم عقرب سال جاری در شهر چمکنت قزاقستان برگزار خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد هدف از این رویداد، بازاریابی و توسعه محصولات و تولیدات افغانستان است.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، نشست هماهنگی را با مقامات قزاقستانی در این زمینه برگزار کرده است. عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی این وزارت، تأکید کرد که کارشناسان معتقدند برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمینه را برای معرفی تولیدات افغانستان در بازارهای خارجی فراهم می‌کند.

عبدالظهور مدبر، کارشناس مسائل اقتصادی، روابط اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر میوه خشک و زعفران از افغانستان به قزاقستان صادر می‌شود و در مقابل، گندم، آرد، روغن و مواد صنعتی از قزاقستان به افغانستان وارد می‌شود.

دو کشور هدفی را برای افزایش حجم مبادلات تجاری خود به سه میلیارد دلار در سال تعیین کرده‌اند. در حاشیه این نمایشگاه، تفاهمنامه‌های تجاری به ارزش ۱۳۳ میلیون دلار نیز امضا خواهد شد.