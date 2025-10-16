باشگاه خبرنگاران جوان - زلزله ۶.۳ ریشتری در شرق افغانستان که در ۹ شهریور ۱۴۰۴ رخ داد، نه تنها باعث تخریب گسترده و تلفات جانی شد، بلکه اکنون منطقه را با خطر فوری شیوع بیماریهای کشنده مواجه کرده است.
به گفته تاجالدین اویوواله، نماینده یونیسف در افغانستان، این زلزله یک «طوفان کامل برای وقوع فاجعه بهداشتی» ایجاد کرده است. بازماندگان، از جمله کودکان، در پناهگاههای موقت بدون دسترسی به آب سالم، توالت و امکانات اولیه بهداشتی زندگی میکنند.
بر اساس گزارشها، ۱۳۲ منبع آب در پی این حادثه تخریب شده و از هر پنج نفر، چهار مورد مجبور به دفع فضولات در فضای باز هستند. این شرایط، زمینه را برای شیوع سریع بیماریهایی مانند اسهال آبی حاد فراهم میکند؛ بیماری که سومین عامل مرگومیر کودکان زیر پنج سال در جهان است و سالانه جان بیش از ۴۰۰,۰۰۰ کودک را میگیرد.
سازمانهای امدادی مانند یونیسف در حال ارائه خدمات اضطراری آب و بهداشت هستند، اما بودجه آنها محدود است و تنها نیمی از درخواست ۲۱.۶ میلیون دلاری یونیسف تأمین شده و برنامه جهانی غذا نیز با کمبود شدید بودجه مواجه است. این کمبودها باعث شده کمکهای غذایی به کمتر از ۱۰ درصد نیازمندان در افغانستان برسد و عملیات حیاتی این سازمان در معرض تهدید جدی قرار گیرد.
زلزله ویرانگر شرق افغانستان در ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ (مطابق با ۹ شهریور ۱۴۰۴) رخ داد. این زمینلرزه با بزرگی ۶ ریشتر، ولایتهای کنر، ننگرهار، کابل و مناطق اطراف را لرزاند و مرکز آن در ۳۶ کیلومتری شمال روستای باسول در شهرستان مهمنددره ولایت ننگرهار گزارش شد.
بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان، این زمینلرزه در ولایت کنر جان ۲۲۰۵ نفر را گرفت و ۳۶۴۰ نفر را زخمی کرد.
در ننگرهار نیز ۱۲ نفر جان باخته و ۲۵۵ نفر مجروح شدهاند. همچنین در ولایت لغمان، ۸۰ نفر زخمی شدهاند. مجموعاً ۶۷۸۲ خانه در این زلزله تخریب شدهاند.
سازمان جهانی بهداشت خواستار تأمین فوری بودجه برای زلزلهزدگان افغانستان شد؛ ۶ میلیون دلار کسری داریم.