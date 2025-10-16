نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در حالی که پس از دو سال جنگ ویرانگر نه تنها به اهداف خود از جمله نابودی حماس دست نیافته بار دیگر به تکرار ادعاهای تهی روی آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، که پس از بیش از دو سال جنگ نسل‌کشی در غزه از تحقق اهداف خود ناتوان مانده است، بار دیگر ادعا‌های واهی خود را تکرار کرد. وی تأکید کرد که تلاش برای تحقق اهداف جنگ ادامه خواهد یافت و اجساد تمامی اسرا در غزه بازیابی خواهد شد.

نتانیاهو در اظهاراتی هشدارآمیز گفت: «هرکس بخواهد به ما آسیبی وارد کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت.» این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی علیرغم دو سال جنگ ویرانگر در غزه، نتوانسته است به اهداف اصلی خود از جمله بازگرداندن اسرا و نابودی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دست یابد.

شایان ذکر است که آزادی اسرا، همانگونه که گردان‌های قسام و جنبش حماس از ابتدای جنگ اعلام کرده بودند، تنها زمانی محقق شد که رژیم اشغالگر به خواسته‌ها و شروط مقاومت تن داد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: جنگ غزه ، بنیامین نتانیاهو
