آیین تجلیل از عباسعلی گایینی، استاد دانشگاه تهران و از سرآمدان علمی و ورزشی کشور، به همت بنیاد نخبگان استان قم و اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان قم در آیین تجلیل از مخبه علمی ورزشی،عباسعلی گائینی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه ورزش قم گفت: وزارت ورزش و جوانان در تلاش است با ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشآموختگان علوم ورزشی، تقویت هیاتهای ورزشی و راهاندازی هیأت پژوهش و هوش مصنوعی، مسیر پویایی و تحول را در ورزش استان هموار کند.
سعیدرضا منتظری، رئیس بنیاد نخبگان قم نیز هدف از برگزاری این نشست را الگوسازی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان ورزشی در مدیریت علمی ورزش کشور عنوان کرد و افزود: استاد گایینی از چهرههای برجسته و اثرگذار در توسعه دانش ورزشی کشور است و تکریم این سرمایههای علمی، موجب انگیزهبخشی به نسل جوان میشود.
در ادامه، معصومه ظهیری سرپرست مدیریت امور فرهنگی زائرین استان ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، رشد ورزش قم را حاصل همت و پشتکار فعالان این حوزه دانست و بر ضرورت شتاببخشی به روند توسعه ورزشی استان تأکید کرد.
غلامعلی گایینی نیز در سخنانی اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش را زمینهساز تقویت تربیت بدنی دانست و با اشاره به پیشرفت ورزش قم در سه دهه اخیر گفت: دغدغه اصلی من اخلاق در ورزش است، چرا که این موضوع امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی است.
در پایان این مراسم از تلاشها و خدمات عباسعلی گایینی، استاد دانشگاه تهران و پیشکسوت عرصه علوم ورزشی کشور، تجلیل شد.
عباسعلی گائینی، مؤلف و مترجم پرتلاشی است که صدها کتاب و مقاله علمیپژوهشی ارزشمند در حوزهی فیزیولوژی و علوم ورزشی توسط ایشان تالیف شدهاست. بخش قابل توجهی از این آثار در نشریات معتبر داخلی و بینالمللی به چاپ رسیده و مورد استقبال جامعهی علمی قرار گرفته است.
وی در طول سالهای فعالیت حرفهای خود، مسئولیتهای اجرایی و علمی متعددی از جمله مدیریت گروه تخصصی علوم ورزشی، عضویت در کمیتههای علمی همایشها، داوری طرحهای پژوهشی و نیز سردبیری و عضویت در هیأت تحریریه نشریات سرشناس ورزشی نظیر فصلنامهی المپیک و نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزی را بر عهده داشتهاست.
وی در حال حاضر با مرتبه علمی استادیاری، ریاست دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران را عهدهدار هست و با تعهد و تخصص خود در جهت ارتقای این نهاد آموزشی میکوشند.
از جمله افتخارات وی میتوان به موارد شایانذکری همچون انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱، پژوهشگر برگزیده در هفدهمین جشنواره ابنسینا (۱۳۹۴)، پژوهشگر نمونه جشنواره پژوهش دانشگاه (۱۳۸۸) و نیز برگزیده شدن برخی از تألیفات وی در جشنوارههای معتبر کتاب اشاره کرد.