وزیر بهداشت عربستان سعودی به صورت ویژه از ایران و بخش خصوصی حوزه دارو برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت ۲۰۲۵ در ریاض برگزار می‌شود، دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره با فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزیر بهداشت عربستان سعودی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

نمایشگاه جهانی سلامت که بزرگترین پلتفرم عربستان سعودی برای تجارت و نوآوری در حوزه مراقبت‌های بهداشتی است، ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (٥ تا ٨ آبان) در ریاض برگزار می‌شود.

محمدرضا ظفرقندی هم در این دیدار بر نهایی کردن تفاهم نامه همکار‌های بهداشتی و تقویت همکاری‌های علمی، آموزشی، درمانی دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاری‌های دو کشور موجب هم افزایی برای ارتقای حوزه سلامت در سطح منطقه خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به همراه هیأتی بلندپایه، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره به کشور مصر سفر کرده است.

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برچسب ها: وزیر بهداشت ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
پزشکیان اساسنامه سازمان توسعه همکاری‌­های علمی و فناورانه بین‌­المللی را ابلاغ کرد
اصلاحات دفترچه راهنمای کنکور امروز منتشر می‌شود
کسب ۱۵ مدال و ۶ دیپلم افتخار توسط دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه آموزشی/ معلمان خرید خدمات رسمی می‌شوند
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
ابتلای ۱۰ میلیون نفر به آسم و انسداد ریوی/ بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ
دعوت وزیر بهداشت عربستان سعودی از ایران برای حضور در نمایشگاه جهانی سلامت
آخرین اخبار
دعوت وزیر بهداشت عربستان سعودی از ایران برای حضور در نمایشگاه جهانی سلامت
ابتلای ۱۰ میلیون نفر به آسم و انسداد ریوی/ بیماری‌های تنفسی چهارمین علت مرگ
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه آموزشی/ معلمان خرید خدمات رسمی می‌شوند
پاسخ به نیاز بازار با تکنولوژی بومی؛ گامی به‌سوی خودروی هوشمند ایرانی
طراحی و ساخت سکویی برای صادرات کالای ایرانی به بازار جهانی
تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ تا پایان امسال
بررسی اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی در مجلس
برگزاری کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
«سیاره Y» جهانی پنهان در منظومه شمسی!
اینستاگرام سانسور محتوای نوجوانان را تشدید می‌کند
رژیم غذایی که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد
هشدار کارشناسان در مورد پاسخ‌های مضر  نسخه جدید ChatGPT
ساخت یک واکسن آزمایشی که علیه سرطان «پیش‌ایمنی» ایجاد می‌کند
هشدار یک دانشمند درباره خطرات پنهان ماهواره‌های ایلان ماسک
موتورولا از یکی از بهترین گوشی‌های خود رونمایی کرد
بیست‌وششمین پرسش مهر رئیس‌جمهور ابلاغ شد
صرفه‌جویی میلیاردی در مصرف انرژی صنایع با رسوب‌زدایی شیمیایی
رونمایی از کوچکترین پهپاد دوربین‌دار جهان
حمایت بنیاد ملی علم از پژوهش‌های پیشرو و مأموریت‌گرا
وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می‌شود
سرنوشت سیاره زمین در دست موجوداتی ریزتر از غبار
درمان‌های طبیعی برای یک مشکل شایع گوارشی
روند پرتاب ماهواره در دولت چهاردهم کند نشده است
ضرورت مصرف ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در روز برای پیشگیری از پوکی استخوان