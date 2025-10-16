باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه نشست کمیته منطقهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره با فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزیر بهداشت عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کرد.
نمایشگاه جهانی سلامت که بزرگترین پلتفرم عربستان سعودی برای تجارت و نوآوری در حوزه مراقبتهای بهداشتی است، ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (٥ تا ٨ آبان) در ریاض برگزار میشود.
محمدرضا ظفرقندی هم در این دیدار بر نهایی کردن تفاهم نامه همکارهای بهداشتی و تقویت همکاریهای علمی، آموزشی، درمانی دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاریهای دو کشور موجب هم افزایی برای ارتقای حوزه سلامت در سطح منطقه خواهد شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به همراه هیأتی بلندپایه، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره به کشور مصر سفر کرده است.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی