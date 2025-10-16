در واکنش به طرح ادعا‌های کذب علیه کشورمان از سوی وزیر امور خارجه لهستان، سفیر این کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در واکنش به اقدام وزیر امور خارجه لهستان در همکاری با یک گروه آمریکایی- صهیونیستی برای اجرای نمایش ضدایرانی در پارلمان انگلیس و طرح ادعا‌های کذب در خصوص استفاده از پهپاد‌های ایرانی در منازعه روسیه - اوکراین، مارچین ویلچک رئیس نمایندگی لهستان در تهران از سوی محمود حیدری، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این جلسه احضار مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه ضمن رد اظهارات مداخله جویانه و ادعا‌های بی‌اساس وزیر خارجه لهستان، و ابراز تاسف از تکرار ادعا‌های کلیشه‌ای، مراتب اعتراض شدید وزارت خارجه کشورمان را به طرف لهستانی ابلاغ نمود.

رئیس نمایندگی لهستان با تاکید بر اینکه لهستان علاقمند به داشتن روابط مناسب با جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت مراتب اعتراض و نظرات طرف ایرانی را با فوریت به وزارت خارجه لهستان منتقل خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، سفیر لهستان
خبرهای مرتبط
سفر عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد
تبیین مواضع رسمی ایران در قبال توقف جنگ رژیم صهیونیستی در غزه؛
سخنگوی وزارت‌خارجه پاسخ داد؛ چرا ایران در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نکرد
اسلامی: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۴ مهر
سردار علیرضا افشار دار فانی را وداع گفت
توقف فعالیت سفارت آمریکا در ایران باعث پیروزی انقلاب شد/ برخی از آزادی بیان سوءاستفاده می‌کنند
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
آخرین اخبار
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
سردار علیرضا افشار دار فانی را وداع گفت
توقف فعالیت سفارت آمریکا در ایران باعث پیروزی انقلاب شد/ برخی از آزادی بیان سوءاستفاده می‌کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۴ مهر
کشور‌های اسلامی باید همچون اعضای یک پیکر واحد در مسیر صلح و برادری گام بردارند
عراقچی بر همبستگی جنبش عدم تعهد با آرمان فلسطین تاکید کرد
تاکید عراقچی بر گسترش مناسبات ایران و اوگاندا در حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی
دیدار عراقچی و وزیر خارجه ونزوئلا در کامپالا
وزیر کشور: انتخابات شورا‌ها در همه شهر‌ها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
دیدار وزرای خارجه ایران و میانمار
عارف: بازنگری کلی در شیوه تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار است
تا آخر سال به ۷ هزار مگاوات انرژی پاک خواهیم رسید
اسلامی: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است
پزشکیان: توطئه‌افکنی خارجی بی‌تاثیر است/ تحکیم همبستگی و وفاق وظیفه همگانی است
ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، باطل است
با تغییر نظام انتخاباتی در تهران انتخابات شوراها با شفافیت بیشتری برگزار می‌شود
چرا تعداد درخواست های دستگاه های اجرایی برای پذیرش در آزمون کم است؟
فرمانده نیروی هوایی ارتش: دشمن به‌دنبال تضعیف انگیزه نیرو‌های مسلح است
حجت الاسلام ناطق نوری چهره انقلابی دهه ۶۰ یا یک روشن فکر ۱۴۰۴؟
دیدار عراقچی با رئیس هیات نمایندگی فلسطین
دیدار عراقچی و همتای ونزوئلایی
قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود